Kommunalrecht rund um Berlin

Das „Kommunalrecht Brandenburg“ ist in 4. Auflage erschienen

Matthias Wiemers

Auf dem Cover sehen wir ein schönes Bild: Da hebt sich ein roter Fleck aus einem größeren grauen Fleck hervor, der wiederum selbst auf rotem Grund erscheint. Das kleine Rote muss wohl Berlin sein, weil es in dem Buch um das größere Graue geht: Brandenburg.

Wenn das graphisch alles korrekt ist, liegt Berlin in der Tat genau im Zentrum Brandenburgs, aber die ehemals kreisfreie Stadt im Regierungsbezirk Potsdam in der Provinz Brandenburg hat auch heute noch großen Einfluss auf ihr Umland, auch wenn inzwischen unterschiedliche Bundesländer gegeben sind. Eine vor 30 Jahren vorgesehene Länderfusion lag daher nahe, und wenn sie an der fehlenden Mehrheit in Brandenburg gescheitert ist, dann mag die Geschichte den Brandenburgern seither recht gegeben haben. Die Kommunalverfassung des Landes Brandenburg – in anderen Bundesländern gemeinhin „Gemeindeordnung“ genannt – wurde zuerst 1992/3 und sodann nochmals 2007/8 neu gefasst, praktisch 200 Jahre nach der Preußischen Städteordnung von 1808.

Das hier vorzustellende Lehrbuch über die Kommunalverfassung Brandenburgs behandelt in nun vierter Auflage diese neue Kommunalverfassung und wird herausgegeben von der Brandenburgischen Kommunalakademie in Potsdam. Die die drei Autoren Edmund Beckmann, Peter Matschke und Thomas Miltkau zeugen in ihrer Person jeweils noch davon, dass Nordrhein-Westfalen einst Partnerland Brandenburgs im Prozess der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten gewesen ist. Die beiden ersten haben an der RUB in Bochum, der Dritte an der FHÖV NRW studiert, und Miltkau hat lange Jahre die Brandenburgische Kommunalakademie geleitet.

Zu Beginn liefern die Autoren einen geschichtlichen Überblick über die Entwicklung der kommunalen Selbstverwaltung. Hier erfährt man dann auch, dass die Kommunalverfassung aus insgesamt drei Teilen besteht: Der Gemeindeordnung, der Landkreisordnung und der Amtsordnung.

Sodann wird der Begriff des Kommunalrechts entwickelt, und es wird verdeutlicht, dass Brandenburg – in Orientierung an dem hinsichtlich der Strukturen und Bevölkerungszahlen vergleichbaren Schleswig-Holstein – von einem zweistufigen Verwaltungsaufbau ausgegangen ist (S. 22).

Besonders dieser erste Teil A über „Verfassungsrechtliche und gesetzliche Grundlagen des Kommunalrechts“ enthält sehr viele farblich unterlegte Übersichten und Graphiken, die es dem Nutzer des Bandes erleichtern, sich die beschriebenen Strukturen zu verdeutlichen.

Unter kommunalwissenschaftlichen Gesichtspunkten sehr sinnvoll ist es, dass im Kapitel B zunächst einmal aufgezeigt wird, was – nach Brandenburgischem Verständnis – „Öffentliche Aufgaben im kommunalen Bereich“ sind. Da hier die Landesrechte divergieren, ist es sinnvoll, wenn Leser bereits frühzeitig richtig „eingestimmt“ werden, und zudem ist Aufgabenkritik eine wichtige Funktion für Verantwortliche in der Kommunalpolitik (Auf S. 71 wird diesbezüglich eine kleine Hintertür eingebaut, indem ein berühmtes Zitat von H. J. Wolff gebracht wird, das wir hier nicht auflösen wollen).

Sehr praktisch geht es weiter mit einem Kapitel über die „Kommunalverfassungsbeschwerde“ (C.), dem eine Erläuterung der „Kommunalverfassung Brandeburg“ (D.) insgesamt folgt. Erst dann folgt eine Erläuterung der rechtlichen Stellung der Organe kommunaler Gebietskörperschaften des Landes (E.), als da wären Gemeindevertretung, Hauptausschuss und Bürgermeister. „Rechte, Pflichten und Haftung der Gemeindevertreter“ (F.) werden im Zusammenhang behandelt, es folgen Kapitel über die Fraktionen (G.) und Ausschüsse (H.) in der Gemeindevertretung. Ein kurzes Kapitel zeigt die Möglichkeiten von „Kommunalverfassungsstreitverfahren“ (I.), das sinnvollerweise von Kap. C getrennt ist, weil die Dinge sonst leicht verwechselt werden können. Interessanterweise enthält die Gliederung bei I. keine Unterpunkte, obwohl die Praxisrelevanz des Wegs zum Verwaltungsgericht höher zu veranschlagen sein wird.

Es folgt ein Kapitel über das „Satzungs- und Verordnungsrecht der Gemeinden“ (J.), dem ein solches über „Verfassungsrechtliche und verwaltungsrechtliche Normenkontrolle“ (K.) folgt.

Der „Zulassungs- und Benutzungsanspruch bei öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde“ (L.). Es folgen die „Einwohner- und Bürgerbeteiligung“ (M.) und das „Gemeindegebiet“ (N.).

Weitere Kapitel widmen sich der Staatsaufsicht (O,), den Landkreisen (P.), den Ämtern (Q.) als einer kleineren Verwaltungseinheit, die seit 1991 auch Veränderungen erfahren hat, der „Verbandsgemeinde und Mitverwaltung“ (R.), was es erst seit 2018 gibt und wo sich die Dynamik der Veränderung von Organisationsmodellen aufgrund veränderter Anforderungen und Lösungsmöglichkeiten besonders zeigt. „Kommunale Gemeinschaftsarbeit“ (S.) ist eine weitere Möglichkeit der kommunalen Aufgabenbewältigung, und schließlich werden auch die kommunalen Spitzenverbände in einem eigenen Kapitel erläutert (T.).

Anlagen, bestehend aus einem Satz typischer „Sitzungsunterlagen“, einer Hauptsatzung sowie einer Geschäftsordnung einer Gemeinde runden den Band ab.

Fazit: Wer den Band durchgearbeitet hat, kann sich bewusst in das Abenteuer Kommunalpolitik wagen.

Beckmann / Matschke / Miltkau

Kommunalrecht Brandenburg

Maximilian Verlag, 4. Auflage 2025

362 Seiten; 34,95 Euro

ISBN: 978-3-7869-1521-8