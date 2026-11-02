Eingemauert voller Fernweh

Recht cineastisch, Teil 54: „Spaziergang nach Syrakus“ von Lars Jessen

Thomas Claer

Ostdeutsche, die aktuell auf der „blauen Welle“ reiten und sich nach der guten alten Zeit in ihrer heimeligen kleinen DDR zurücksehnen, ganz ohne das Stadtbild störende Ausländer, belehrende Klimaschützer und besserwisserische Westdeutsche, sollten sich einmal die Mühe machen, daran zurückzudenken, wie es dort damals wirklich war: autöritäre ideologische Bevormundung ohne Ende, lückenlose Überwachung durch die Staatsmacht, und kaum jemand durfte das Land verlassen, wie er wollte. Wer da von Reisen durch ferne Länder träumte, der hatte schlichtweg Pech gehabt. Oder er setzte alles in Bewegung, um gegen alle Widerstände seinen Traum doch noch wahr werden zu lassen. So wie ein Rostocker Kellner und Bücherwurm, der im Jahr 1982 den waghalsigen Entschluss fasst, auf den Spuren des Dichters Johann Gottfried Seume nach Syrakus auf Sizilien zu reisen. Der davon handelnde Spielfilm „Spaziergang nach Syrakus“ von Lars Jessen orientiert sich an einer wahren Geschichte, die bereits in der Erzählung „Der Spaziergang von Rostock nach Syrakus“ (1995) von Friedrich Christian Delius literarische Verarbeitung gefunden hat.

Da Paul Gompitz (gespielt von Charly Hübner) für offizielle Ausreisen aus der DDR keine Erlaubnis bekommt, tüftelt er jahrelang heimlich einen Fluchtplan aus. Doch gehört er zu den nur ganz wenigen Republikflüchtlingen, die nach ihrer Flucht gar nicht dauerhaft im Westen bleiben wollen. Vielmehr plant er im Anschluss an seine Bildungsreise die Rückkehr in seine Heimat DDR und insbesondere auch zu seiner geliebten Ehefrau (gespielt von Lina Beckmann, die übrigens auch im wahren Leben mit ihrem Filmpartner Charly Hübner verheiratet ist). Was mit der erfolgreichen Durchquerung der Ostsse im Segelboot nach Dänemark so verheißungsvoll beginnt und sich im „Land, wo die Zitronen blühen“, auf bewegende Weise fortsetzt, endet schließlich tragisch, denn Pauls Frau verliert am Ende die Geduld mit ihm… So ist der Film über seine überschwenglichen Momente hinaus auch eine stille Anklage der Verhältnisse im zu Recht untergegangenen, nur vorgeblich so menschenfreundlichen deutschen „Arbeiter- und Bauernstaat“.

Spaziergang nach Syrakus

Deutschland 2026

1h 37 min; FSK: 6

Regie: Lars Jessen

Drehbuch: Heide Schwochow / Rainer Schwochow

Darsteller: Charly Hübner (Paul Gompitz), Lina Beckmann (Anne Gompitz) u.v.a.