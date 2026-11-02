Der Medicus des Öffentlichen Rechts

Walter Frenz legt seine zehnte Auflage vor

Matthias Wiemers

Namentlich ältere Juristen kennen den „Medicus“ (nicht als Roman von Noah Gordon, sondern als juristisches Lehrbuch), der 2025 in schon 30. Auflage erschienen ist und mit dem das „Bürgerliche Recht“ nach Anspruchsgrundlagen vermittelt werden soll. Seit der 24. Auflage wird es allein von Jens Petersen, Potsdam, fortgeführt. Walter Frenz, ein eher außergewöhnlicher Öffentlichrechtler von der RWTH Aachen, kam irgendwann auf die Idee, das bewährte Konzept des zivilrechtlichen Kollegen auf das Öffentliche Recht zu übertragen – und er hatte damit durchaus Erfolg. Der Umfang liegt ebenfalls bei gut 500 Seiten, nur der Preis um etwa 10 Euro höher (!) als beim „Medicus/Petersen“. Nun gut, es mag an der Höhe der Auflage liegen.

Im Vorwort weist der Autor explizit auf aktuelle Themen hin, die besonders examensrelevant sind und wo er sie im Buch verarbeitet hat. Eines fällt in diesem Zusammenhang auf: Frenz dankt im Vorwort insgesamt sieben Mitarbeiterinnen, aber keinen Mitarbeitern – und das an einer Technischen Hochschule (Oder sollten sich alle Frauen auf das offenbar nicht ganz so kleine juristische Floß im See der Naturwissenschaft und Technik geflüchtet haben?).

Der Band ist „prozessualistisch“ strukturiert, d. h., in insgesamt drei Teilen, die wiederum in acht („durchzählende“) Kapitel und 25 §§ gegliedert sind, wird gezeigt, wie man Ansprüche findet und prozessual durchsetzt. Dabei orientiert sich der Autor auch an der Examensrelevanz von Themen (Schon deshalb muss man sich vielleicht eine relativ neue Auflage zulegen, wenn man sich wirklich aktuell auf das Examen vorbereiten will).

Aber innerhalb des Prozessualen wird der Leser dann noch einmal dahingehend gelenkt, dass die Teile des Bandes nach dem Klagebegehren ausgerichtet sind.

Zunächst geht es um die „Abwehr von Maßnahmen“, wobei es im ersten Kapitel um die Abwehr von Normen geht, beginnend mit dem Europarecht. Weiter geht es um die Aufhebung von Verwaltungsakten und die Abwehr sonstiger Maßnahmen.

Teil zwei ist auf den „Erlass von Maßnahmen“ gerichtet, beginnend mit dem Erlass von Normen, über den Erlass von Verwaltungsakten und sonstigem Verwaltungshandeln.

Teil 3 zeigt, wie man die Rechtswidrigkeit von Maßnahmen feststellen lassen kann – vom Verfassungsrecht bis zur Fortsetzungsfeststellungsklage.

Der Band ist durchzogen mit Beispielen aus der Rechtsprechung und orientiert sich auch an der „h. M.“. Ebenso enthält er zahlreiche kurze Fallschilderungen mit Angabe der Originalfundstelle, die jeweils grau unterlegt und damit hervorgehoben sind. Einige Graphiken und auch Lösungsschemata geben Struktur. Der Band endet mit einer Entscheidungssammlung in tabellarischer Form und einem umfangreichen Sachverzeichnis.

Es macht Freude, darin zu lesen.

Walter Frenz

Öffentliches Recht

Vahlen Verlag, 10. Auflage 2026

527 Seiten; 36,90 Euro

ISBN: 978-3-8006-7842-6