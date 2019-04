Es boomt, wohin man blickt

Der aktuelle „Wohnmarktreport Berlin“ bestätigt die laufenden Trends

Thomas Claer

Seit ziemlich genau zehn Jahren befinden sich die Immobilienmärkte, insbesondere in unseren Großstädten, in einem signifikanten Aufwärtstrend. Was Vermieter und Projektentwickler jubeln lässt, kann manchen Mietern allerdings die Schweißperlen auf die Stirn treiben. Wohnen ist, so hört man es längst an jeder Ecke, zur „sozialen Frage unserer Zeit geworden“. Wohl nirgendwo aber ist diese Entwicklung so krass verlaufen wie in unserer Hauptstadt, wo sich die Mietpreise bei Wohnungs-Neuvermietungen im letzten Jahrzehnt – von einem sehr niedrigen Ausgangsniveau aus – beinahe verdoppelt haben. Besonders aussagekräftig sind die Zahlen des aktuellen „Wohnmarktreports Berlin“, herausgegeben von CBRE und Berlin Hyp, wenn man sie, was untenstehend getan wird, mit jenen von vor genau zehn Jahren vergleicht. Besondere Gewinner dieser Entwicklung sind zentral gelegene, ehemals ärmliche Stadtviertel wie Nord-Neukölln, Moabit oder Wedding, die mittlerweile zu heiß begehrten Innenstadtlagen mutiert sind. Dicht dahinter folgen die schon lange Zeit etablierten Zentrumslagen, und zwar besonders die trendigen Szenebezirke Kreuzberg, Friedrichshain und Prenzlauer Berg, aber auch eher bürgerliche Bezirke wie Charlottenburg, Tiergarten oder Schöneberg. Weniger stark am Aufschwung partizipieren konnten hingegen gutbürgerliche Randlagen wie Zehlendorf. Jedoch lässt sich seit einigen Jahren beobachten, dass auch sie zunehmend stärker vom Aufwärtstrend erfasst werden, so wie auch die als weniger attraktiv geltenden Randbezirke wie Reinickendorf oder Spandau bis hin zu den einst berüchtigten Plattenbau-Bezirken Marzahn, Hellersdorf und Hohenschönhausen. Längst gibt es in Berlin keinen Flecken mehr, der nicht vom Boom erfasst wäre.

Quellen: „Wohnmarktreports Berlin“ (hg. von CBRE und Berlin Hyp) sowie eigene Berechnungen

Wohnkosten in Berliner Bezirken (Angebotskaltmiete pro qm) gem. Wohnmarktreport 2018 (2008) nach Alt-Bezirken

1. Mitte (Alt) (15,13/9,54/+58,6%/alternativ/repräsentativ)

2. Kreuzberg (13,06/6,37/+105,0%/alternativ/lebendig)

3. Friedrichshain (12,73/6,60/+79,2%/alternativ/lebendig)

4. Prenzlauer Berg (12,60/7,32/+72,1%/alternativ/neubürgerlich)

5. Tiergarten (12,57/6,33/+98,6%/gemischt/lebendig)

6. Wilmersdorf (12,12/8,06/+50,4%/großbürgerlich/bürgerlich)

7. Charlottenburg (11,90/7,24/+64,3%/großbürgerlich/lebendig)

8. Schöneberg (11,77/ 7,24/+49,9%/bürgerlich/lebendig)

9. Zehlendorf (10,93/ 7,94/+33,5%/großbürgerlich/bürgerlich)

10. Wedding (10,81/5,26/+105,5%/proletarisch/lebendig)

11. Neukölln* (10,54/5,23/+101,5%/alternativ/proletarisch)

12. Pankow (10,21/6,28/+58,3%/bürgerlich/lebendig)

13. Steglitz (10,11/6,45/+56,7%/bürgerlich/kleinbürgerlich)

14. Treptow (10,06/5,53/+81,9%/proletarisch/lebendig)

15. Lichtenberg (9,77/5,50/+77,6%/proletarisch/kleinbürgerlich)

16. Köpenick (9,60/6,14/+42,8%/bürgerlich/proletarisch)

17. Tempelhof (9,47/ 5,82/+62,7%/kleinbürgerlich/bürgerlich)

18. Weißensee (9,41/5,50/+71,1%/bürgerlich)

19. Reinickendorf (8,97/ 5,76/+55,7%/kleinbürgerlich/bürgerlich)

20. Spandau (8,38/5,43/+54,3%/kleinbürgerlich/lebendig)

21. Hohenschönhausen (8,35/5,96/+40,1%/proletarisch/gemischt)

22. Hellersdorf (8,11/5,30)/+53,0%/proletarisch/gemischt)

23. Marzahn (7,77/4,85/+60,2%/proletarisch/gemischt)

* Neukölln-Nord (11,87/ 5,08/+133,7%/alternativ/proletarisch)

Neukölln-Süd (8,84/ 5,41/+63,4%/kleinbürgerlich/proletarisch)

Top 30 der Postleitzahlbezirke nach Höhe der Angebotskaltmiete pro qm 2018 (2008)

1. 10117 Unter den Linden (Mitte) (15,93/12,60/+26,4%)

2. 10785 Potsdamer Platz / Lützowstr. (Tiergarten) (15,73/7,80/+101,7%)

3. 10179 Jannowitzbrücke (Mitte) (15,48/7,40/+109,2%)

4. 10963 Kreuzberg-West / Möckernbrücke (15,26 /6,70/+127,8%)

5. 10557 Moabit Südost / Hauptbahnhof / Bellevue (Tiergarten) (15,00/6,50/+130,7%)

6. 10178 Hackescher Markt/ Alexanderplatz (Mitte) (15,00/10,30/+45,6%)

7. 10115 Chausseestraße (Mitte) (14,75/8,40/+75,6%)

8. 10119 Rosenthaler Platz (Mitte) (14,49/9,00/+61,0%)

9. 10435 Kollwitzplatz (Prenzlauer Berg) (14,28/8,60 /+66,0%)

10. 10719 Ludwigkirchplatz/ Kurfürstendamm (Wilmersdorf) (14,00/9,70/+44,3 %)

11. 10629 Sybelstraße/ Kurfürstendamm (Charlottenburg) (13,77/9,00/+53,0%)

12. 10245 Ostkreuz / Boxhagener Platz (Friedrichshain) (13,50/6,80/+98,5%)

13. 10243 Ostbahnhof (Friedrichshain) (13,41/6,60/+103,2%)

14. 10405 Prenzlauer Allee (Prenzlauer Berg) (13,12/7,80/+68,2%)

15. 10585 Dt. Oper (Charlottenburg) (13,11/6,60/+98,6%)

16. 12047 Maybachufer („Kreuzkölln“)(Neukölln) (13,07/5,50/+156,3%

17. 10999 Görlitzer Park (Kreuzberg) (13,00/6,20/+109,7%)

18. 10437 Helmholtzplatz (Prenzlauer Berg) (13,00/7,70/+68,8%)

19. 14193 Grunewald (Wilmersdorf) (13,00/10,60/+22,6%)

20. 14057 Lietzensee (Wilmersdorf) (12,99/7,60/+70,9%)

21. 10711 Halensee (Wilmersdorf) ( 12,89/7,70/+67,4%)

22. 10777 Viktoria-Luise-Platz (Schöneberg) (12,82/7,60/+68,7%)

23. 10789 Tauentzienstr. / Kurfürstendamm (Wilmersdorf) (12,54/9,10/+37,8%)

24. 10623 Savignyplatz (Charlottenburg) (12,74 /9,00/+41,6%)

25. 10961 Gneisenaustraße (Kreuzberg) (12,86/6,80/+89,1%)

26. 10965 Mehringdamm / Bergmannstraße (Kreuzberg) (12,79/6,30/+103,0%)

27. 10969 Prinzenstraße (Kreuzberg) (12,68/6,00/+111,3%)

28.10967 Graefestraße (Kreuzberg) (12,63/6,30/+100,5%)

29. 10829 Schöneberger Insel / Julius-Leber-Brücke (Schöneb.) (12,60/6,30/+100,0%)

30. 10627 Westliche Kantstr./ Bismarckstr. (Charlottenburg) (12,58/6,60/+90,6%)

Gebiete mit dem stärksten Anstieg der Angebotskaltmieten im Zehnjahreszeitraum

1. 12047 Maybachufer („Kreuzkölln“) (Neukölln) (13,07/5,50/+156,3%)

2. 12053 Rollbergstraße (Neukölln) (12,53/4,90/+155,7%)

3. 12043 Rathaus Neukölln (Neukölln) (12,51/5,00/+150,2%)

4. 12055 Richardplatz (Neukölln) (12,01/5,00/+140,2%)

5. 12045 Sonnenallee Nord (Neukölln) (12,48 /5,20/+140,0%)

6. 12049 Hermannstraße West /Reuterkiez (Neukölln) (12,12/5,10/+137,6%)

7. 13355 Humboldthain/ Brunnenviertel (Wedding) (11,75/5,00/+135,0%)

8. 12051 Hermannstraße Süd (Neukölln) (11,62/5,00/+132,4%)

9. 10557 Moabit Südost / Hauptbahnhof / Bellevue (15,00/6,50/+130,7%)

10. 10963 Kreuzberg-West / Möckernbrücke (Kreuzberg) (15,26/6,70/+127,8%)

11. 12059 Weigandufer (Neukölln) (11,31/5,00/+126,2%)

12. 10553 Beusselstraße (Moabit/Tiergarten) (11,52/ 5,10/+125,9%)

13. 13359 Soldiner Straße (Wedding) (10,41/4,70/+121,5%)

14. 13351 Rehberge (Wedding) (10,82/5,00/+116,4%)

15. 13347 Nauener Platz (Wedding) (11,00/5,10/+115,7%)

16. 10783 Bülowbogen/Bülowstraße (Schöneberg) (11,91/5,60/+112,7%)

17. 12435 Treptower Park (Treptow) (12,08/5,70/+111,9%)

18. 10969 Prinzenstraße (Kreuzberg) (12,68/6,00/+111,3%)

19. 10999 Görlitzer Park (Kreuzberg) (13,00/6,20/+109,7 %)

20. 13357 Gesundbrunnen (Wedding) (10,68/5,10/+109,4%)

21. 10179 Jannowitzbrücke (Mitte) (15,48/7,40/+109,2%)

22. 10559 Stephanstraße (Moabit/Tiergarten) ( 11,01/5,30/+107,8%)

23. 10551 Birkenstraße (Moabit/Tiergarten) (11,10/5,40/+105,6%)

24. 10555 Alt-Moabit-West (Tiergarten) (12,07/5,90/+104,6%)

25. 10243 Ostbahnhof (Friedrichshain) (13,41/6,60/+103,2%)

26. 10965 Mehringdamm / Bergmannstraße (12,79/6,30/+103,0%)

27. 12439 Niederschöneweide (Treptow) (10,32/5,10/+102,4%)

28. 12347 Britz-West (Neukölln) (10,34/5,10/+101,7%)

29. 10785 Potsdamer Platz/ Lützowstr. (Tiergarten) (15,73/7,80/+101,7%)

30. 10967 Graefestraße (Kreuzberg) (12,63/6,30/+100,5%)