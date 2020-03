Alles, was ein Verbraucher(anwalt) braucht

Das Beratungshandbuch „Verbraucherrecht“ in 3. Auflage

Rüdiger Rath

Das Verbraucherrecht ist ein durchaus weitschweifiges Rechtsgebiet, denn Verbraucher ist doch eigentlich jeder. So denkt man zumindest intuitiv, doch unser BGB weiß es genauer: Als Verbraucher bezeichnet es in § 13 „jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.“ Entsprechend definiert das Gesetz nach § 14 BGB den Unternehmer als „eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.“ Diese Unterscheidung ist deshalb bedeutsam, weil die Zuordnung jeweils unterschiedliche exklusive Rechte begründet. Das Verbraucherrecht umfasst somit weite Bereiche des täglichen Lebens, angefangen beim Recht vom Einkauf beim Händler – egal, ob online als Versandhandelskauf oder an Ort und Stelle – bis hin zum Vertragsrecht, zum Beispiel beim Reisevertragsrecht. All das gehört selbstredend zur Kernkompetenz der zivilrechtlichen Beratung.

Zur weiteren Vertiefung des einschlägigen Wissens auf diesem Gebiet bietet sich nun das soeben in 3. Auflage erschienene gewichtige und profunde „Beratungshandbuch Verbraucherrecht“ aus dem Nomos-Verlag an. Es behandelt alle Beratungsbereiche, von der AGB-Prüfung bis zum Finanzdienstleistungsvertrag, vom Miet- bis zum Reisevertrag, in einem Band und berücksichtigt in seiner Neuauflage auch umfangreiche Änderungen wie etwa die EU-Richtlinie über den Warenhandel und digitale Inhalte, Neuerungen zum Verbrauchsgüterkauf, zur Verbraucherinsolvenzrecht und Verbrauchermusterklage. Natürlich darf auch die aktuelle Rechtsprechung zum „Dieselgate“ darin nicht fehlen, ebensowenig wie die datenschutzrechtlichen Regelungen bei e-Commerce, Social Media oder Fernabsatz.

Und schließlich finden auch die Verbraucherrechte für Heimbewohner und sogar der Verbraucherbauvertrag Berücksichtigung. Fazit: Mit dem „Nomos-Beratungshandbuch Verbraucherrecht“ im Gepäck gelangt der verbraucherrechtliche Berater auf die Höhe des einschlägigen Wissens.

Tamm / Tonner / Brönneke (Hrsg.)

Beratungshandbuch Verbraucherrecht: rechtliches Umfeld, Vertragstypen, Rechtsdurchsetzung

3. Auflage 2019, Nomos Verlag Baden-Baden

1500 Seiten; 128 Euro

ISBN-10: 3848759284