Anerkanntes Gestaltungsmittel

„Das Behindertentestament“ von Ruby/Schindler in 3. Auflage

Florian Wörtz

Viele Familien stehen bei der Planung ihrer Erbfolge vor der Situation, dass sie den Nachlass vor dem Zugriff des Sozialamts schützen möchten, wenn einer oder mehrere Erben im Bezug von Sozialleistungen stehen. Das Behindertentestament ist das Gestaltungsmittel, das in dieser Konstellation den Interessen der Erblasser entgegenkommt. Es ist mittlerweile von der Rechtsprechung anerkannt, aber nach wie vor ein recht kompliziertes Konstrukt mit zahlreichen Bezügen in andere Rechtsgebiete wie das Sozialrecht, Betreuungs- oder Heimrecht. In dieser komplexen Materie bietet der Ruby/Schindler eine nun in 3. Auflage bewährte Orientierungshilfe. Neben der Darstellung der Grundlagen des Sozial-, Erb- und Betreuungsrechts sind die Hinweise für die Abwicklung „klassischer“ Behindertentestamente sowie das abschließende Kapitel mit zahlreichen Mustern besonders praxisrelevant. In einem erstaunlich übersichtlichen Literaturmarkt zum Thema Behindertentestamente bietet der Ruby/Schindler eine sehr hilfreiche, praktische Begleitung durch die komplexe Materie.

Ruby, Gerhard / Schindler, Andreas: Das Behindertentestament, 3. Auflage, 212 Seiten, zerb-Verlag, 49,- €, ISBN: 9-783956-610752