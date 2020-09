Gestrickt mit heißer Nadel

Ein Kommentar zum COVInsAG von Andreas Schmidt

Ludwig Deist

Zahlreiche Unternehmen, wenn sie nicht gerade Gesichtsmasken oder Impfstoffe produzieren, haben in der Corona-Zeit nicht mehr viel zu lachen. Bewährte Geschäftsmodelle implodieren, Rechnungen können nicht mehr bezahlt werden. Es droht die Insolvenz. Doch hat hier unser Gesetzgeber im Rahmen seines Gesamtpakets mit viel Wums auch ein mit heißer Nadel gestricktes Covid-19-Insolvenzaussetzungsgesetz verabschiedet, wonach zwar nicht – wie man denken könnte – die Insolvenz selbst, wohl aber die Verpflichtung, bei Überschuldung einen Insolvenzantrag stellen zu müssen, unter bestimmten Voraussetzungen vorübergehend ausgesetzt wird, vorläufig bis zum 30.9.2020, aber verlängerbar bis zum 31.3.2021. Dieses sehr löbliche Gesetz, das zum mutmaßlichen Wohle aller in dieser Ausnahmesituation den Gläubigerschutz so stark einschränkt wie noch nie, weist allerdings – wen wundert es angesichts der Eile bei seiner Entstehung? – eine Reihe von Ungenauigkeiten und Unklarheiten auf, die dringend einer konkretisierenden Kommentierung bedürfen. Und hier kommt der vorliegende, vermutlich mit ebenso heißer Nadel wie das kommentierte Gesetz selbst gestrickte COVInsAg-Kommentar von Insolvenz-Guru Andreas Schmidt, seines Zeichens Insolvenzrichter in Hamburg, und seinen sieben Mitstreitern ins Spiel. Das Autorenteam besteht aus erfahrenen Insolvenz-Rechtsanwälten, Insolvenzverwaltern und einschlägig profilierten Richtern. Auf nur 207 Seiten, was für einen juristischen Kommentar vergleichsweise wenig ist, bringen die Verfasser Licht ins Dunkel des neuen Gesetzes und geben so allen insolvenzrechtlichen Praktikern, vom Berater über Rechtsanwälte, Insolvenzverwalter bis hin zu Richtern und Rechtspflegern fundierte Erläuterungen mit Praxistipps, Beispielen, Hinweisen und Checklisten. Und nicht nur Unternehmen können sich angesprochen fühlen. In modifizierter Form gelten die Einschränkungen dieses Gesetzes auch für Privatpersonen.

Andreas Schmidt

COVInsAG. Insolvenzaussetzung, Insolvenzanfechtung, Geschäftsleiterhaftung (Kommentar)

Carl Heymanns Verlag, Wolters Kluwer, 1. Auflage 2020

207 Seiten / 79,00 Euro

ISBN: 978-3-452-29659-7