Anderer Ansatz

Der AnwaltKommentar StGB von Leipold/Tsambikakis/Zöller in 3. Auflage

Rüdiger Rath

Ein herkömmlicher juristischer Kommentar soll dem vertieften Verständnis eines Gesetzestextes dienen, aber dabei doch immer objektiv generalisierend sein und nicht (nur) die Perspektive einer bestimmten Nutzergruppe einnehmen. Einen etwas anderer Ansatz haben erstmals im Jahr 2011 die Herausgeber des AnwaltKommentars zum StGB gewählt: Wie schon der Name dieses Werkes nahelegt, geht es in ihm um das Strafgesetzbuch durch die Brille des Strafverteidigers betrachtet. Dieses Konzept ist seinerzeit weithin positiv aufgenommen worden und hat bis heute, da die mittlerweile dritte Auflage dieses Kommentars vorliegt, nicht nur seine Fans behalten, sondern auch stetig neue hinzugewonnen.

Federführender Herausgeber ist der erfahrene Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht Dr. Klaus Leipold nebst seinem Anwaltskollegen Prof. Dr. Michael Tsambikakis, seines Zeichens Fachanwalt für Strafrecht und Medizinrecht. Dritter im Bunde der Herausgeber ist Prof. Dr. Mark A. Zöller von der Universität Trier. Daneben haben diese drei Koryphäen nicht weniger als 45 weitere Bearbeiter um sich geschart, allesamt erfahrene, auf dem Gebiet ihrer Kommentierung jeweils spezialisierte Autoren aus Rechtsanwaltschaft und Wissenschaft.

Was in der Tat ein Alleinstellungsmerkmal des AnwaltKommentars ist: Im Anschluss an die Kommentierung der meisten Normen findet sich ein zusätzliches Kapitel „Weitere praktische Hinweise“ mit u.a. verfahrensrechtlichen Besonderheiten und sogar Hinweisen auf vergütungsrechtliche Aspekte der jeweiligen Vorschrift. Ein weiterer Vorzug ist die besondere Fokussierung auf die entscheidenden Argumente zur Auflösung praktischer Schwierigkeiten. Man könnte auch sagen: Ein Kommentar mit geballter Problemlösungskompetenz. Insbesondere liefert er wertvolle Hinweise für Taktik und Strategie einer effektiven Strafverteidigung und bietet entscheidende Argumentationshilfen für viele neuralgische Fragestellungen.

Eine weitere Pointe dieses Buches liegt nun allerdings darin, dass keineswegs nur die von ihm primär adressierten Strafverteidiger, sondern auch Strafrichter, Referendare und selbst Studenten einen beträchtlichen Gewinn aus seiner Lektüre ziehen können.

Neu in der 3. Auflage sind u.a. die Berücksichtigung der Neuregelung der Vermögensabschöpfung/Einziehung und der Reform des Sexualstrafrechts sowie die Aufnahme der (sehr praxisrelevanten) Thematik Korruption im Gesundheitswesen.

Leipold/Tsambikakis/Zöller

AnwaltKommentar StGB (Heidelberger Kommentar)

C.F. Müller Verlag, 3. Auflage 2020

2835 Seiten; 199,00 Euro

ISBN: 978-3-8114-0643-8