Zivilrecht im Doppelpack

Zweimal Prütting-Kommentare: BGB und ZPO in Neuauflage

Rüdiger Rath



Zivilrechtliche Praktiker wissen es schon längst: Es gibt mehr als nur den Palandt und den Zöller. Denn den beiden Marktführern unter den schwergewichtigen einbändigen Standard-Kommentaren zum Zivilrecht respektive Zivilprozessrecht ist mittlerweile ein nicht zu unterschätzendes Konkurrentenpaar aus dem Hause Luchterhand herangewachsen, das die traditionsreichen Vorbilder, zumindest was die Seitenzahl angeht, sogar in die Tasche steckt, sofern dieser saloppe Ausdruck angesichts von 3300 bzw. 3800 Seiten überhaupt noch erlaubt ist. (Der Umfang liegt jeweils beim Vier- bis Fünffachen der „Buddenbrooks“ und erreicht beinahe schon den der „Suche nach der verlorenen Zeit“!) Spiritus Rector und zugleich Namensgeber der beiden kolossalen Bände, die nun bereits in 12. Und 15. Auflage erschienen sind, ist Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hanns Prütting, seines Zeichens Ordinarius an der Universität zu Köln und Direktor des Institutes für Verfahrensrecht. Auch diesmal hat er ein hochkarätiges Autorenteam aus jeweils mehr als 50 namhaften Hochschullehrern, Richtern, Rechtsanwälten und Notaren um sich geschart. Und wie immer kann sich das Ergebnis sehen lassen.

Im Prütting / Wegen / Weinreich BGB-Kommentar sind neben dem BGB und dem EGBGB auch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das Gewaltschutzgesetz, das Lebenspartnerschaftsgesetz, das Produkthaftungsgesetz, das Versorgungsausgleichsgesetz und das Wohnungseigentumsgesetz mitkommentiert. Neu in der 15. Auflage sind – hoch aktuell – die Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie ferner u.a. die WEG-Reform 2020, das Gesetz zur Stiefkindadoption und das Gesetz zur Verlängerung des Betrachtungszeitraums für die örtliche Vergleichsmiete (§ 558 BGB).

Im Prütting / Gehrlein ZPO-Kommentar werden auch das Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz, das Unterlassungsklagengesetz, das Verbraucherstreitbeilegungsgesetz, die Brüssel Ia-Verordnung, die Brüssel IIa-Verordnung sowie das Anerkennungs- und Vollstreckungsausführungsgesetz mitkommentiert. Erstmals mitkommentiert werden in der 12. Auflage auch zentrale Vorschriften des FamFG (§§1-270), womit auch vornehmlich familienrechtlich tätige Berater über die speziell für sie maßgeblichen Vorschriften unterrichtet werden. Weitere Neuerungen sind auch hier die Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie u.a. die Entwicklung der Musterfeststellungsklage, das Gesetz zur Einführung der elektronischen Akte in der Justiz und das Gesetz zur Regelung der Wertgrenze für die Nichtzulassungsbeschwerde in Zivilsachen.

Fazit: Dieser Doppelpack ist ein gelungener Rundumschlag auf dem Feld des materiellen und prozessualen Zivilrechts.

Prütting / Wegen / Weinreich

BGB-Kommentar

Luchterhand Verlag / Wolters Kluwer, 15. Auflage 2020

ISBN: 978-3472096177

Prütting / Gehrlein

ZPO-Kommentar

Luchterhand Verlag / Wolters Kluwer, 12. Auflage 2020

ISBN: 978-3472096191