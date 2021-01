Feste Größe

Der Satzger/Schluckebier/Widmaier StGB-Kommentar in 5. Auflage

Rüdiger Rath

Ganz ausdrücklich als Praktiker-Kommentar, der aber gleichwohl auch vertiefte Einblicke in die strafrechtliche Materie liefern sollte, nur eben ohne zu viel Theorielastigkeit, war die StGB-Kommentierung von Satzger/Schmitt/Widmaier, wie sie damals noch hieß, im Jahr 2010 erstmalig angetreten (Justament berichtete). Nun, mehr als ein Jahrzehnt später, ist der Satzger/Schluckebier/Widmaier, wie er inzwischen firmiert, bereits in 5. Auflage erschienen und längst zu einer festen Größe in der deutschen Kommentarlandschaft geworden. Insbesondere gelingt ihm nach wie vor das Kunststück, die bewährte Praxisorientierung auch mit wissenschaftlichem Tiefgang zu verbinden. Ein besonderer Vorzug liegt in der engen Verzahnung mit dem „Schwesterwerk“, dem StPO-Kommentar von denselben Autoren. Durchgängig werden die prozessrechtlichen Bezüge der kommentierten Vorschriften verdeutlicht. Ein hochrangiges Autorenteam sorgt für eine Kommentierung auf durchweg ansprechendem Niveau: Neben den beiden Herausgebern Satzger und Schluckebier (der Dritte im Bunde der Namensgeber, Widmaier, ist bereits 2012 verstorben) sind noch 27 weitere wissenschaftliche Koryphäen aus Wissenschaft und Praxis mit an Bord.

Die Neuauflage hat eine Vielzahl an gesetzlichen Reformen seit der Vorauflage vor zwei Jahren eingearbeitet wie z.B. die Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts, den strafrechtlichen Schutz bei der Verunglimpfung der Europäischen Union und ihrer Symbole zur Durchführung einer verstärkten Zusammenarbeit zur Errichtung der Europäischen Staatsanwaltschaft oder auch den Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Integrität in der Wirtschaft und Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität.

Satzger / Schluckebier / Widmaier (Hrsg.)

StGB-Kommentar

Heymanns Verlag / Wolters Kluwer, 5. Auflage 2021

2928 Seiten; 169,00 Euro

ISBN: 978-3-452-29620-7