Steuern und Abgaben praxisgerecht

Das Standardwerk Hey/Lehnert beinhaltet auch eine Online-Version

Matthias Wiemers

Das allgemeine Steuerrecht scheint ein Teilrechtsgebiet zu sein, für das es früher durchaus mehr Lehrbücher gab als aktuell. (Mir fallen hier vor allem die Autorennamen Heinrich-Wilhelm Kruse und Rudolf Weber-Fas ein, aber es gab weitere). Dies ist außergewöhnlich für das juristische Lehrbuchangebot.

In nunmehr 22. Auflage erscheint nun allerdings ein Lehrbuch aus dem spezialisierten Verlag Neue Wirtschaftsbriefe (NWB) aus Herne.

Dieses „Lehrbuch der Abgabenordnung“ enthält in 16 Kapitel alles, was das Herz des angehenden Steuerrechtlers begehrt.

Nach einer Einführung, die den Geltungsbereich der „AO“ klärt und sie auch in den Kontext der Rechtsordnung einordnet sowie auch einen Überblick über das Steuerrecht und die Steuerbehörden gibt, folgt ein Kapitel über Gesetzesanwendung. Das heißt, es wird hier kein juristisches Grundwissen unbedingt vorausgesetzt.

Im dritten Kapitel werden die Amtsträger im Steuerrecht erläutert, einschließlich der Bedeutung des Steuergeheimnisses. Es folgen Darstellungen von „Zuständigkeit“ (Kap. 4), „Fristen und Termine“ (Kap. 5) sowie das steuerliche Ermittlungsverfahren (6).

Das Kapitel über „Verwaltungsakte“ (7) ist für den Juristen dann eine Wiederholung, zeigt aber zugleich die Besonderheiten im Steuerrecht auf. Diese werden explizit nochmal in den Kapiteln 8 und 9 deutlich, wo „Fehlerhafte Verwaltungsakte“ und die „Korrektur von Steuerverwaltungsakten“ behandelt werden.

Eine Besonderheit, die im Allgemeinen Verwaltungsrecht normalerweise nicht vertieft wird, ist das „Steuerschuldverhältnis“ (Kap. 10) als öffentlich-rechtliches Schuldverhältnis. Dies wird im Folgekapitel noch einmal im Hinblick auf das „Erlöschen von Ansprüchen aus dem Steuerschuldverhältnis“ vertieft (11).

Wer für die Steuerschuld jeweils haftet, erfährt man im zwölften Kapitel, und im Kapitel 13 wird die besondere Thematik der Außenprüfung behandelt, ebenso die verbindliche Zusage und Auskünfte durch die Finanzverwaltung.

Es folgen Kapitel über das „Rechtsbehelfsverfahren“ (14), die „Vollstreckung wegen anderer Leistungen als Geldforderungen“ (15) und über das „Steuerstraf- und Steuerordnungswidrigkeitenrecht“ (16).

Jedes Kapitel endet mit Kontrollfragen, womit der Lernerfolg getestet werden kann, und die Lösungen hierzu gibt es online.

Alles in allem bietet das Buch damit nicht nur dem (angehenden) Steuerrechtler eine hervorragende Vorbereitung auf seinen Beruf, sondern auch dem Juristen eine gute Möglichkeit, das bereits im Allgemeinen Verwaltungsrecht Gelernte anhand des spezifischen Steuerrechts zu wiederholen und zu vertiefen. Neben dem Allgemeinen Verwaltungsrecht beinhaltet das (Allgemeine) Steuerrecht auch immer wieder Bezüge zum Schuldrecht des BGB sowie zum Handels- und Gesellschaftsrecht. Der Band spart hiermit jedenfalls nicht. Auch insofern kann er deshalb als Hilfsmittel zur Wiederholung und Vertiefung dienen.

Der Preis ist mit 46 Euro zwar nicht als sehr niedrig einzustufen, aber der Leser wird gewiss verstehen, diesen Betrag von der Steuer abzusetzen – ob als Betriebsausgabe oder als Werbungskosten.

Hey/Lehnert, Lehrbuch Abgabenordnung. Mit Finanzgerichtsordnung, 22. Überarbeitete Auflage, Herne 2020, 461 S., 46 Euro (ISBN 9783482675126)