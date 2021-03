Zum Weitergeben des Aha-Effekts

Das Handbuch „Corporate Compliance Checklisten“ von Karsten Umnuß in 4. Auflage

Martin Scheibner

Der Verfasser dieser Rezension hat in der Stadt Trier studiert. Durch meine örtliche Nähe zum Finanzstandort Luxemburg hörte ich schon, als ich mit dem Studium anfing, sehr oft von Stellenanzeigen im Bereich „Compliance“. Gesucht wurden „Compliance-Officer“ für Banken oder große Unternehmen. Natürlich hatte ich als junger Student keine Vorstellung davon, was das überhaupt ist. Und wer nicht gerade in einem großen Unternehmen oder einer Bank tätig ist oder viel mit solchen zu tun hat, stellt sich hier zumeist die Frage: Was ist kann das sein und wozu braucht man es? Durch kurze Recherchen ergab sich, dass es sich hierbei um die gezielte Einhaltung der Gesetze und sonstigen Regelungen geht, damit potentielle negative (finanzielle sowie rufbezogene) Konsequenzen durch gezieltes Regeleinhalten vermieden werden. Das Kind wird sozusagen daran gehindert, überhaupt in den Brunnen zu fallen. Während große Unternehmen natürlich ihre eigenen Abteilungen mit eigenen Angestellten hierfür haben und eher nicht die Hilfe eines externen Rechtsanwalts benötigen, fiel mein Augenmerk auf die kleinen und mittleren Unternehmen, die dank der Regelungswut des Gesetzgebers auch immer mehr neue Regeln einhalten müssen, aber zu großen Teilen weder von den Regeln wissen noch diesbezüglich überhaupt kontrolliert werden. Mir wurde klar, früher oder später wird Compliance auch hier relevant werden. Doch wie vermittelt man seinem Mandanten, dass es eine gute Investition ist, sich im Bereich „Compliance“ beraten zu lassen? Wie führt man so eine Compliance-Beratung überhaupt durch? Und welche Vorschriften haben meine potentiellen Mandanten überhaupt einzuhalten?

Auf all diese Fragen gibt das Buch „Corporate Compliance Checklisten“ von RA Dr. Karsten Umnuß zielführende Antworten. Es führt dabei in einem Frage-Antwort-Stil durch die generell wichtigsten Rechtsgebiete, in denen Compliance am notwendigsten ist. Dabei wird immer zunächst in einer Einführung das jeweilige Thema kurz vorgestellt und erläutert, welche konkreten Rechtspflichten die Unternehmen überhaupt treffen. Während hier selbstverständlich Gebiete genannt werden, bei denen man schon erahnen kann, dass es und welche Pflichten es gibt, erlebt man durch die Erläuterungen teilweise trotzdem einen „Aha-Effekt“ und sieht, wie viel man eigentlich gar nicht auf dem Schirm hatte. So dürfte es den Mandanten in kleinen und mittleren Unternehmen auch gehen. Man denkt, alle Pflichten zu kennen, weil es ja gut läuft. Wenn der „Aha-Effekt“ aus diesem Buch an den Mandanten weitergegeben werden kann, wird die Mandatsakquise sicherlich viel leichter fallen! Der Frage-Antwort-Stil ist dabei eine Vorwegnahme und Vertiefung der am Ende beigefügten Checklisten zum jeweiligen Thema, die man einfach ankreuzen kann. Anhand der gesammelten angekreuzten Unterpunkte, die im Rahmen der ersten Risikobewertung zusammen mit dem Mandanten durchgegangen werden können, kann sodann ausführlich geprüft werden, ob hier Handlungsbedarf besteht. Das Buch ist dabei allerdings – wie es zu erwarten war – kein Allheilmittel. Es bietet einen sehr guten Überblick über die bestehenden Verpflichtungen und auch immer eine vertiefende Erläuterung. Doch um Handlungsanweisungen zu geben und ggf. sogar ein entsprechendes Compliance-System aufzubauen und zu implementieren, reicht die Checkliste nicht aus. Doch kann man anhand des Buches herausfinden, wonach man überhaupt zu suchen hat. Die Mandatsakquise ist im Bereich der kleinen und mittleren Unternehmen dabei durchaus schwierig, weil Compliance eben für diese Unternehmen noch eher etwas Unbekanntes ist und darum nicht immer als notwendig angesehen wird. Mit diesem Buch lassen sich auf Dauer jedoch sicherlich gute Argumente finden, die auch Mandanten davon überzeugen können, sich beraten zu lassen. Für dieses Buch gibt es daher abschließend von mir eine klare Kaufempfehlung.

Karsten Umnuß

Corporate Compliance Checklisten – Rechtliche Risiken im Unternehmen erkennen und vermeiden

4. Auflage 2020, Verlag C.H. Beck

412 Seiten, 99 Euro

ISBN: 978-3-406-73167-9