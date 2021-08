VwGO auf dem neuesten Stand

Der Kopp/Schenke in 27. Auflage

Rainer Stumpf

Wenig Worte zu verlieren hat in der Regel, wer als deutscher Jurist eine neue Auflage des Kopp/Schenke in den Händen hält, denn dieser VwGo-Kommentar ist nicht weniger als eine Institution in der hiesigen Kommentarlandschaft und watet naturgemäß nur selten mit Überraschungen auf. Dies gilt auch für die nunmehr 27. Auflage, obgleich angesichts der noch immer grassierenden Corona-Pandemie das rechtliche (und auch sonstige) Umfeld seines Erscheinens gehörig durchgeschüttelt worden ist. Was sich hingegen nicht geändert hat, ist der hohe praktische Nutzen dieses Werkes sowohl für alle Beteiligten verwaltungsrechtlicher Prozesse als auch in der Juristenausbildung. Hinzu kommt die durch sein jährliches Erscheinen schon seit langer Zeit immer wieder aufs Neue garantierte hohe Aktualität sowie ein – zumindest verglichen mit beinahe allen anderen verwaltungsjuristischen Kommentierungen – herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. So bleibt der Kopp/Schenke auch in Krisenzeiten die bewährte Stütze und gibt zuverlässige und wissenschaftlich genaue Antworten auf alle verwaltungsprozessualen Fragen, wobei ein besonderes Augenmerk auf die Entwicklungen des Europäischen Unionsrechts gelegt wird.

Was aber hat sich in der Neuauflage neben den besagten aktuellen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Verwaltungsprozess und insbesondere auf den einstweiligen Rechtsschutz ansonsten verändert? Vor allem sind es einige einschlägige Gesetzesänderungen, die auch diesmal in gewohnter Weise umfangreich ausgewertet wurden: zunächst einmal Art. 1 Investitionen-BeschleunigungsG v. 3.12.2020 ¬(Änderungen der §§ 48, 50, 80, 80a, 101 und 185 VwGO, Neufassung des § 176 VwGO und Einfügung der neuen §§ 188a, 188b VwGO), ferner Art. 1a Gesetz zur Änderung des Windenergie auf-See-Gesetzes und anderer Vorschriften v. 3.12.2020 (Änderung der §§ 48, 50 VwGO), zudem Art. 181 Elfte ZuständigkeitsanpassungsVO v. 19.6.2020 (Änderung der §§ 35, 50 VwGO) und schließlich Art. 5 Abs. 1 Gesetz über die Errichtung eines Bundesamts für Auswärtige Angelegenheiten und zur Änderung und Anpassung anderer Gesetze v. 12.6.2020 (Änderung des § 52 VwGO).

Fazit: Auf den Kopp/Schenke ist Verlass wie eh und je.

Kopp/Schenke

Verwaltungsgerichtsordnung (Kommentar)

Verlag C.H. Beck, 27. Auflage 2021

2147 Seiten; 67 Euro

ISBN 978-3-406-77190-3