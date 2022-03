Große Sache

Der Nomos BGB-Kommentar, Band 3 zum Sachenrecht, in 5. Auflage

Rüdiger Rath

In der mittlerweile zu beträchtlichem Renommee gelangten, sechs dickleibige Bände umfassenden BGB-Kommentierung aus dem Nomos Verlag erscheinen die Neuauflagen der einzelnen Bücher nicht immer synchron zueinander. Während die Bände 1 und 2 sowie Band 4 zum Familienrecht im vergangenen Jahr in 4. Auflage erschienen sind (Justament berichtete), ist Band 5 zum Erbrecht bereits bei Auflage Nr. 6 angelangt. Demgegenüber hat es der Schlussband über Rom-Verordnungen, EuGüVO, EuPartVO, HUP und EuErbVO auf gerade einmal drei Auflagen gebracht, seit deren letzter bereits drei Jahre verstrichen sind. Ungeachtet dessen ist von Band 3 zum Sachenrecht, um den es in dieser Besprechung gehen soll, im vergangenen Herbst (aber bereits mit Datierung 2022) die 5. Auflage erschienen.

Schnell merkt man beim Durchblättern und punktuellen Querlesen der 2764 großformatigen engbedruckten hauchdünnen Seiten, dass das höhere Aktualisierungstempo im Sachenrecht durchaus seine Berechtigung hat. Es ist ganz einfach viel passiert in den letzten Jahren im Umfeld der §§ 854-1296 BGB, wobei besonders das Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz (WEMoG) aus dem Vorjahr zu erwähnen ist, das einen wahren Rattenschwanz an Konsequenzen für das Wohneigentumsrecht, aber auch für das sonstige Sachenrecht mit sich gebracht hat. Darüber hinaus hat der BGH in jüngster Zeit grundlegende Entscheidungen in allen Gebieten des Sachenrechts erlassen, was – wie die Herausgeber in ihrem Vorwort anmerken – „eine ständige Aktualisierung der Kommentierung erfordert, um der Vertragspraxis Sicherheit zu geben.“

Und damit haben sie bereits ein entscheidendes Stichwort genannt: Die Praxis, die praktische Nutzbarkeit dieses Kommentars sollte und soll an erster Stelle stehen. Und, das lässt sich nach einigen Lese-Stichproben des Rezensenten sagen, das tut sie auch diesmal. Neben den sachenrechtlichen BGB-Paragraphen werden ebenfalls das durch das besagte WEMoG reformierte Wohneigentumsgesetz (WEG) sowie das Gesetz über das Erbbaurecht ausführlich behandelt. Die aus der Praxis von Notariat, Anwaltschaft, Justiz und Rechtspflege verfassten Erläuterungen beziehen stets das Grundbuch- und das notarielle Verfahrensrecht, das Zwangsvollstreckungs- und Insolvenzrecht, sowie das Steuerrecht ein. Außerdem hervorzuheben ist der der umfassende Kostenrechtsteil. Und schließlich finden sich am Ende des Buches nicht weniger als 14 Länderberichte, in denen – von B wie Bulgarien bis zu S wie Südafrika – die Besonderheiten des jeweiligen Eigentumsrechts, Grundstücksrechts, Grundstücks- und einschlägigen Steuerrechts sowie noch manches mehr behandelt werden.

Die entscheidende Besonderheit dieses Werkes ist und bleibt aber das bewährte Konzept der Verbindung von Wissenschaft und Praxis. Stets ist die Kommentierung dreiteilig aufgebaut: Zunächst werden Struktur und der Zusammenhang der Norm dargestellt. Es folgen die Erläuterungen und Kommentierungen. Den Abschluss bilden Hinweise für die Praxis. So entspricht es, wie es im Vorwort weiter heißt, dem „Anspruch des Kommentars, für den Praktiker eine unentbehrliche Arbeitshilfe zu sein“. Als Zielgruppe haben die Herausgeber sowohl Rechtsanwälte, Notare und Rechtsprechung als auch die Wissenschaft sowie die Kredit- und Immobilienwirtschaft im Blick.

Ring, Grziwotz, Schmidt-Räntsch

NomosKommentar BGB, Band 3: Sachenrecht

Nomos Verlag, 5. Auflage 2022

2764 Seiten, gebunden mit Su, 218 Euro

ISBN 978-3-8487-4887-7