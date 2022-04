Nach der Reform

Der Wiesner/Wapler SGB VIII-Kommentar in 6. Auflage

Florian Wörtz

Die sehr weitreichende Reform des SGB VIII macht für alle Werke eine Neuauflage erforderlich. Mit der nunmehr 6. Auflage bringt der C.H.Beck-Verlag den Wiesner/Wapler damit auf den neuesten Stand.

Der Kommentar ist sehr verständlich und übersichtlich aufgebaut. Nach dem jeweiligen Normtext, einer sehr umfangreichen Literaturübersicht und einer nach Randziffern geordneten Inhaltsübersicht kommt die Kommentierung selbst. Für die Kommentierung zeichnen sich in der 6. Auflage insgesamt 14 Bearbeiter aus Gerichtsbarkeit, Verwaltung, Wissenschaft, Jugendhilfepraxis sowie einem Kinder- und Jugendpsychiater verantwortlich. Nach einer einleitenden Einführung über die Bedeutung der Norm erfolgt dann die jeweilige einzelne Kommentierung. Zahlreiche Hervorhebung in Fettdruck sowie eine große Anzahl an Fußnoten zu Rechtsprechung sorgen für eine verständliche und umfassende Erläuterung der Normen.

Der Wiesner/Wapler hat sich zu einem Standardkommentar entwickelt und dürfte diese Stellung mit der vorgelegten Neuauflage auch verteidigen. Er ist ein sehr praxisnaher und verständlicher Begleiter durch das SGB VIII. Für das Verständnis des SGB VIII und dessen Anwendung ist er daher eine wichtige Stütze.

Wiesner, Reinhard / Wapler, Friederike: Kommentar SGB VIII, Verlag C.H. Beck, 6. Auflage 2022, ISBN: 978-3-406-75040-3, 119,- €