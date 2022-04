Breit aufgestellt

Die Formularbibliothek Zivilprozess aus dem Nomos-Verlag in 4. Auflage

Florian Wörtz

War die erste Auflage der Formularbibliothek noch in zahlreichen kleineren Büchern, so hat man diese inzwischen in einem kompakten Band. Dieser bietet einem den Grundstock für die Mandatsarbeit in den zivilrechtlichen Kerngebieten. Umfasst sind das Arbeitsrecht, Erbrecht, Familienrecht, Gesellschaftsrecht, Mietrecht, Nachbarrecht, Privates Baurecht, Sachenrecht, Schadenrecht, Schuldrecht, Verkehrszivilrecht, WEG- Recht und das Wettbewerbsrecht. Es beinhaltet dabei neben praxisnahen Einführungen auch zahlreiche Checklisten und über 900 detaillierte Muster. Für den Nutzer ist dies dabei eine Stütze in allen gängigen zivilrechtlichen Bereichen kompakt in einem Band. Inhaltlich bürgen zahlreiche zumeist anwaltliche Experten aus den jeweiligen Gebieten für eine gute Qualität.

Die Formularbibliothek ist daher eine wertvolle Stütze für den Anwalt – gerade auch in Bereichen, in welchen man nicht unbedingt schwerpunktmäßig tätig ist.

Kroiß, Ludwig (Herausgeber): Formularbibliothek Zivilprozess – Muster, Erläuterungen, Praxishinweise, Nomos-Verlag, 4. Auflage, 2022, 3203 Seiten, ISBN: 978-3-8487-7864-5, 198,- €