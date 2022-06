Praxisorientierte Hilfestellung für Geldwäschebeauftragte

Der Diergarten/Fraulob-Geldwäsche-Kommentar in Erstauflage

Pinar Karacinar-Gehweiler

Deutschland gilt als Geldwäscheparadies. Dies liegt wahrscheinlich auch daran, dass dieses Thema lange Zeit unterschätzt wurde. Um die Einschleusung von illegal erwirtschafteten Geldern in den legalen Wirtschaftsverkehr zu bekämpfen, wurde unter anderem auch das neue Geldwäschegesetz (GwG) 2020 eingeführt. Für die Einhaltung der geldwäscherechtlichen Vorschriften ist auf unternehmerischer Seite der Geldwäschebeauftragte zuständig.

Der Kommentar zum GwG von Achim Diergarten und Ulrich Fraulob hat es sich als Ziel gesetzt, Geldwäschebeauftragten eine Hilfestellung bei der Umsetzung der Vorschriften des GwG, aber auch bei der Auslegung der für die Geldwäschebekämpfung relevanten Vorschriften des Kreditwesengesetzes (KWG) und des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) zu geben. Er enthält praktischerweise auch die Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin. Der Kommentar ist aber auf dem Stand vom 15.3.2019. Das heißt, dass in der Kommentierung lediglich die 4. Geldwäscherichtline und noch nicht die 5. Geldwäscherichtlinie berücksichtigt wurde. Allerdings gibt es einen Verweis auf die Homepage www.anti-gw.de, die von Achim Diergarten betrieben wird. Über die Ästhetik der Website lässt sich sicher diskutieren, aber das, worauf es ankommt, die Inhalte, sind unschlagbar. Alle Regularien und Kommentierungen und Auslegungshinweise sind chronologisch aufgelistet und hilfreich für Personen, die im Kontext der Anti-Geldwäsche tätig sind.

Das Werk der beiden Autoren, die auch Rechtanwälte sind, beginnt mit einem kritischen Vorwort, das die Problematik im Bereich Anti-Geldwäsche sehr gut beschreibt. Auch in der Einführung wird ausführlich auf die Problematik der immer weiter zunehmenden Geldwäschedelikte bei gleichzeitig immer strenger werdenden gesetzlichen Regelungen hingewiesen. Das verdeutlicht einmal mehr, dass ein politisches Umdenken stattfinden muss und die immer strenger und aufwändiger werdenden Regularien für Verpflichtete unterm Strich nicht viel bringen. Die Autoren plädieren in diesem Zusammenhang für den Grundsatz „weniger ist mehr“, vor allem hinsichtlich der Berufsgruppe der Geldwäschebeauftragten, damit diese sich um die tatsächlich relevanten Sachverhalte kümmern können.

Auf den ersten 100 Seiten ist das Geldwäschegesetz zu lesen. Daran schließt sich auf den nächsten 485 Seiten die Kommentierung dazu an. Darauf folgen die Kommentierung zum KWG in Auszügen, die Kommentierung des VAG, die Kommentierung zum StGB sowie die auf der Titelseite beworbenen Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG.

Fazit: Ein sehr gut gelungenes ausführliches Werk, wenn auch leider nicht mehr auf dem aktuellen Stand, da zum Zeitpunkt der Veröffentlichung die 5. Geldwäscherichtlinie noch nicht mit einfließen konnte. Doch ist dies angesichts des moderaten Anschaffungspreises von 99,95 Euro sicherlich verschmerzbar, da der Verweis auf die oben genannte Website eine gute Ergänzung zu diesem Kommentar ist.

Diergarten/Fraulob

Geldwäsche: Kommentar zum GwG und den einschlägigen Vorschriften des KWG, VAG, ZAG

Buch. Hardcover

1.Auflage. 2019

Schäffer Poeschel Verlag.

ISBN 978-3-7910-4102-05