Hauptsache recht gesund

Das große Lehrbuch „Gesundheitsrecht“ von Igl/Welti in 4. Auflage

Rainer Stumpf

Vielschichtig und verzweigt ist das Gesundheitsrecht, verstanden als das für die im Gesundheitswesen Tätigen maßgebliche Recht. In der Reihe “Vahlens große Lehrbücher“ ist nun bereits in 4. Auflage ein Werk erschienen, das eine systematische Einführung in dieses Rechtsgebiet bietet und dabei sowohl das Medizinrecht wie auch das Gesundheitssozialrecht, das Recht der Privaten Krankenversicherung und das Heilberuferecht abdeckt. Man kann hier sogar mit Fug und Recht von einer interdisziplinären Darstellung sprechen, geht es doch munter durchs Zivil- und Strafrecht ebenso wie durchs Sozial- und Berufsrecht. Selbst Unionsrecht und Verfassungsrecht (relevant etwa für Politikgestaltung) kommen zu ihrem Recht. Schwerpunkte liegen u.a. auf dem privaten Krankenversicherungsrecht und dem Patientenschutz sowie auf außergerichtlichen Konfliktlösungsmöglichkeiten.

Vor allem vermittelt dieses Lehr- und Arbeitsbuch dem Leser ein Grundverständnis für die vielfachen und komplexen Strukturen und Zusammenhänge im Themenfeld Recht im Gesundheitssektor. Wer etwa als Berufsanfänger oder auch thematischer Einsteiger einen informativen Überblick mit punktuellen Vertiefungsoptionen benötigt, der ist mit dem Igl/Welti gut bedient. So führt das Buch umfassend in die Rechtsstruktur einiger zentraler gesundheitsrechtlicher Gebiete ein und ermöglicht einen schnellen Zugriff auf ein durchaus kompliziertes Rechtsgebiet. Aber auch wer dickere Bretter zu bohren hat, wird im Igl/Welti fündig: vom Haftungsrecht, außergerichtlicher Konfliktlösung, Schutz von Nutzern und Patienten bis hin zu strafrechtlichen und ethischen Fragen. Für die Neuauflage wurden Gesetzesänderungen sowie die neueste Rechtsprechung eingearbeitet.

Fazit: Eine profunde Darstellung eines immer mehr an Bedeutung gewinnenden Rechtsgebietes, für strebsame Studierende ebenso geeignet wie für Praktikerinnen und Praktiker.

Igl/Welti

Gesundheitsrecht: Medizinrecht, Gesundheitssozialrecht, Private Krankenversicherung, Heilberuferecht

Vahlen Verlag, 4. Neu bearbeitete Auflage 2022

Softcover; 662 Seiten; 69,00 Euro

ISBN: 978-3-8006-6549-5