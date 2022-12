Deckt alles ab

Die „Formularbibliothek Vertragsgestaltung“ in 4. Auflage

Rüdiger Rath

Was wäre man als Anwalt ohne seine Formularbücher! Denn darin findet man so vieles, was man in der Berufspraxis dringend braucht, aber während seiner Juristenausbildung nie gelernt hat, zumindest nicht in dieser Präzision. Besonders gilt dies für die Vertragsgestaltung, worin bekanntlich eine Art Brot- und Buttergeschäft unserer Zunft liegt. Die von Bernhard Dombek und Ludwig Kroiß herausgegebene „FormularBibliothek Vertragsgestaltung: Muster, Erläuterungen, Praxishinweise“, die soeben in 4. Auflage erschienen ist, liefert sogar noch weitaus mehr als die Musterverträge von A wie Arbeitsrecht bis W wie Wohneigentumsrecht. Auf sage und schreibe mehr als 3 700 hauchdünnen engbedruckten Seiten wird der Benutzer gleichsam in jedem der insgesamt 20 Rechtsgebiete von den Autoren an die Hand genommen und mit äußerst nützlichen Tipps versehen. So kann dieses Werk, wie es im Vorwort des Herausgebers Prof. Dr. Ludwig Kroiß heißt, „sowohl denjenigen, die aufgrund breiter beruflicher Ausrichtung in mehreren Gebieten intensiv tätig sind, als auch jenen, die nur gelegentlich außerhalb einer Spezialisierung tätig sind, den bestmöglichen praktischen Nutzen bieten“. Kurz gesagt, die „Formularbibliothek“ deckt beinahe alles ab, was man sich vorstellen kann.

Die vierte Auflage berücksichtigt zahlreiche Reformen des BGB, so die Reform des Bau- und Werkvertragsrechts und die zum 1.1.2022 in Kraft getretene Schuldrechtsreform, die sich aus dem Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte der Bereitstellung digitaler Inhalte und digitaler Dienstleistungen, dem Gesetz zur Regelung des Verkaufs von Sachen mit digitalen Elementen und anderer Aspekte des Kaufvertrags sowie dem Gesetz für faire Verbraucherverträge zusammensetzt. Bereits mit abgebildet sind ferner Elemente des Gesetzes zur Vereinheitlichung des Stiftungsrechts u.a., sowie das Mietspiegelreformgesetz. Ebenfalls berücksichtigt wird das zum 1.8.2022 in Kraft getretene Gesetz zur Neuregelung des Berufsrechts der anwaltlichen und steuerberatenden Berufsausübungsgesellschaften.

So bietet die FormularBibliothek Vertragsgestaltung topaktuelle Musterverträge in Verbindung mit ausführlichen und besonders hochwertigen Erläuterungen für die berufliche Praxis.

Dombeck/Kroiß

FormularBibliothek Vertragsgestaltung

Nomos Verlag , 4. Auflage 2022

3 702 Seiten; 199,00 Euro

ISBN: 978-3-8487-8775-3