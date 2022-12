Richterrecht reinsten Wassers

Das große Lehrbuch zum Deliktsrecht von Ahrens /Spickhoff in Erstauflage

Rainer Stumpf

Zweifellos gibt es bereits eine ganze Reihe von brauchbaren Büchern zum Thema Deliktsrecht, teils auch in Kombination mit überschneidenden Gebieten wie Schadensrecht und Bereicherungsrecht. Und es lässt sich auch nicht behaupten, dass diese Werke zu wenig in die Tiefe gingen. Dennoch: Ein mehr als 700 Seiten umfassendes Großlehrbuch zu dieser Thematik mit solch einer regelrecht opulenten Behandlung der einschlägigen Rechtsprechung – das hatten wir bisher noch nicht. Der jüngst in Erstauflage erschienene Ahrens / Spickhoff hat nunmehr mit Bravour diese Lücke geschlossen. Die erfahrenen Autoren Prof. Dr. Hans-Jürgen Ahrens (em. Prof. an der Uni Osnabrück und RiOLG a.D.) und Prof. Dr. Andreas Spickhoff (Inhaber eines Lehrstuhles für Bürgerliches Recht und Medizinrecht an der Ludwig-Maximilians-Universität München) präsentieren einen gut strukturierten Überblick über das gesamte Deliktsrecht, der mit klarer Darstellung und anschaulichen Beispielen akribisch ins Detail geht.

Jeweils ausgehend vom konkreten Sachproblem beschäftigen sich die Autoren vor allem mit Fällen aus der Rechtsprechung, da das Deliktsrecht bekanntlich über weite Strecken Richterrecht ist. Dadurch vermitteln sie einen lebendigen Einblick in die Vielgestaltigkeit der deliktsrechtlichen Sachverhalte und zeigen entsprechende Lösungswege auf. Unter Einbeziehung des Privat- und Versicherungsrechts gelingt es den Autoren, dem rechtstatsächlichen Hintergrund moderner Schadensausgleichsysteme gerecht zu werden. Zudem werden die Sonderdeliktsrechte des Wirtschaftsrechts und der Rechte des Geistigen Eigentums sowie prozessuale Aspekte behandelt.

Nun ist eine solche Darstellung naturgemäß etwas für Spezialisten an den Lehrstühlen, für Jura-Studenten der Wahlfachgruppe Zivilrechtspflege und für Referendare mit entsprechender Schwerpunktsetzung. Doch muss man kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass dieses Buch auch in der Rechtspraxis mit offenen Armen empfangen werden wird.

Ahrens / Spickhoff

Deliktsrecht mit Wirtschaftsdeliktrecht (Lehrbuch)

Verlag C.H. Beck, 1. Auflage 2022

723 Seiten; 99,00 Euro

ISBN: 978-3-406-77360-0