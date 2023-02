Mehr Durchblick im Datenschutz

Ein neuer „Praxis-Kommentar“ erscheint im Taschenbuch-Format

Matthias Wiemers

Okay, ich habe den Kommentar mit einem kleinen „Eselsohr“ aus der Verpackung genommen. Dies ist gewissermaßen die Kehrseite der Medaille, wenn man viel Inhalt zu einem bezahlbaren Preis auf den Merkt bringen will. Denn dieser neue Kommentar, der der Zeitschrift „Datenschutz-Berater“ zugeordnet ist, bringt aktuelle Informationen auf 1100 Seiten und ist mit 99 Euro demnach als sehr preiswert zu bezeichnen.

Vier Herausgeber und zusätzlich dreißig Bearbeiter vertreten hier einen neuen Ansatz: Sie wollen „das hergebrachte Konzept der Datenschutz- und Kommentarliteratur fit für das 21. Jahrhundert (…) machen“, u. a., indem demnächst eine englischsprachige Ausgabe erscheinen soll (so die Herausgeber im Vorort). Vor diesem Hintergrund erscheint es mehr als beruhigend, dass der Kommentar tatsächlich in die Hand genommen werden kann – und nicht als Online-Kommentar erscheint. Es ist nicht nur eine betriebswirtschaftliche Frage für Verlage, sondern es dürfte eben auch Nutzern von Kommentaren dahingehend entsprechen, dass sie hier nach wie vor etwas in der Hand halten und damit der zunehmenden Flüchtigkeit von Wissen entgegengewirkt werden kann. (Mag man auch gerne „wikipedia“ als Quelle des ersten Zugriffs betrachten, so ist mit einem solchen Medium doch eine gewisse Unsicherheit verbunden. Der Mensch hat ein Bedürfnis nach buchstäblich verkörpert-gesicherter Erkenntnis.)

Dennoch verweist der Kommentar durchgehend auf seine Online-Version, die noch mehr Informationen bereithält als das gedruckte Exemplar. Interessanterweise werden diese als „Basisinformationen“ bezeichnet, es handelt sich danach nicht um besonders aktuelle Ergänzungen, sondern eben um Hintergrundinformationen. Zugang zu diesen Informationen erlangt man auf der letzten Seite des Bandes; es besteht eine Kooperation mit der juris GmbH.

Man kann im Kommentar zahlreiche Bezüge auch zur Praxis der Anwendung des Datenschutzrechts finden, allerdings drängen diese sich nicht in den Vordergrund. Das Werk ist mindestens so sehr ein mit reichlich Nachweisen von Rechtsprechung und Literatur unterlegtes wissenschaftliches Werk wie eben ein „Praxis-Kommentar“. Der besondere Praxisbezug wird wohl eher durch Verknüpfung mit der monatlich erscheinenden Zeitschrift hergestellt.

Alles in allem stellt das Werk eine echte Alternative zu gleich mehreren inzwischen ebenfalls etwa mit 100 Euro zu Buche schlagenden Werken dar. Das Material, aus dem es besteht, sichert zudem die leichte Recyclierfähigkeit. Auch daher ist es als Werk der Zukunft anzusehen.

Freund/Schmidt/Heep/Roschek (Hrsg.), DSGVO. Praxis-Kommentar, Frankfurt 2023, 1111 S. 99 Euro (ISBN: 978-3-8005-1840-1)