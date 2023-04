Heilsame Bürokratie

Das Prütting-Formularbuch Medizinrecht in 3. Auflage

Rainer Stumpf

Als Novize im Medizinrecht ist man naturgemäß mehr oder weniger verloren ohne die einschlägige fachliterarische Unterstützung. Denn was haben wir in unserer Juristenausbildung zu diesem Thema gehört? Wenn mich nicht alles täuscht, war das nicht allzu viel – um nicht zu sagen: überhaupt nichts. Dass sich für den Einstieg in diese Terra Incognita auch ein Formularbuch als besonders wertvolle Hilfestellung erweisen kann, zeigt die mittlerweile 3. Auflage des voluminösen Bandes aus dem Luchterhand Verlag, herausgegeben von Dorothea Prütting. Fünf Jahre nach Erscheinen der Vorauflage bietet das Werk einmal mehr praxisgerechte Formulare mit wertvollen Hinweisen und Erläuterungen zu ausgewählten Themen des Medizin- und Gesundheitsrechts. Neben Grundformularen sind qualifizierte Darstellungen, Kommentierungen und Vorschläge für komplizierte Individualverträge, Anträge und Entscheidungen enthalten, die sich ebenso an Spezialisten richten wie auch an Berufseinsteiger (m,w,d). Das thematische Spektrum reicht hierbei vom Apothekenwesen über die Arzneimittelversorgung, Arzneimittelrecht, Arzthaftung, Arzt- und Medizinstrafrecht bis zum Berufsrecht, Gesundheitsdatenschutzrecht, Infektionsschutzrecht und Insolvenzrecht, wobei auch das Recht der Pflegeversicherung, Fragen des Prozessrechts, der Stationären Versorgung in Krankenhaus und Rehabilitation und schließlich das Vertragsarztrecht nicht ausgespart werden.

Neu in der 3. Auflage sind insbesondere die Integrierung neuer Kapitel zu den Bereichen Gesundheitsdatenschutzrecht, Infektionsschutzrecht, Insolvenzrecht, Vertragsarztrecht und Medizinstrafrecht, die Aktualisierung und Erweiterung der bestehenden Formulare, die Einarbeitung der aktuellen ober- und höchstrichterlichen Rechtsprechung mit aktuellen Praktikertipps sowie die Erfassung der jüngsten Gesetzesnovellen, vor allem im Bereich des SGB V. Ferner ist auch noch auf die Erweiterung des hochspezialisierten Autorenteams hinzuweisen.

Leider muss diese Besprechung mit dem traurigen Zusatz enden, dass die Herausgeberin und Autorin, Prof. Dr. Dorothea Prütting, einst Ministerialdirigentin des Gesundheitsministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen und Honorarprofessorin der juristischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum, am 26. Oktober 2022 nach schwerer Krankheit verstorben ist. Es deutet sich an, dass ihr Sohn Prof. Dr. Jens Prütting, der an der Buccerius Law School in Hamburg lehrt, an ihre Stelle treten wird.

Prütting Formularbuch Medizinrecht

Luchterhand Verlag / Wolters Kluwer, 3. Auflage 2023

750 Seiten; 139,00 Euro

ISBN: 978-3-472-09759-4