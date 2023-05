Zuverlässige Unterstützung

Der Satzger/Schluckebier/Widmaier-StPO-Kommentar in 5. Auflage

Rüdiger Rath

Schon mehrfach ist an dieser Stelle auf den StPO-Kommentar von Satzger/Schluckebier hingewiesen worden, dessen mittlerweile 5. Auflage seit 2013, knapp drei Jahre nach der Vorauflage, nunmehr anzuzeigen ist. Diese Kommentierung ist, wie ihr Zwillingswerk zum StGB, längst in den Rang eines etablierten Standardwerkes aufgestiegen, zumal die Herausgeber, der Münchener Strafrechts-Prof. Helmut Satzger und der frühere Verfassungsrichter Wilhelm Schluckebier, auch diesmal wieder eine Riege hochkarätiger Bearbeiter um sich geschart haben. So ist einmal mehr ein hochaktuelles und umfassendes Nachschlagewerk zu allen wesentlichen Vorschriften des Strafprozessrechts entstanden.

Die Neuauflage erläutert übersichtlich und mit wissenschaftlicher Tiefe das Strafprozessrecht unter besonderer Berücksichtigung höchstrichterlicher Rechtsprechung und befindet sich auf dem Gesetzes- und Bearbeitungsstand Januar 2022. Wie immer liegt ein Schwerpunkt auf der Herstellung der Bezüge des Strafverfahrensrechts zum materiellen Recht. Eingeflossen ist eine Vielzahl an Reformgesetzen aus den zurückliegenden Monaten wie etwa das Gesetz zur Änderung der Strafprozessordnung, die Erweiterung der Wiederaufnahmemöglichkeiten zuungunsten des Verurteilten gem. § 362 StPO und zur Änderung der zivilrechtlichen Verjährung (Gesetz zur Herstellung materieller Gerechtigkeit), das Gesetz zur Neuregelung des Rechts der notwendigen Verteidigung, das Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie sowie das Gesetz zur Durchführung der EU-Verordnung zur Durchführung einer Verstärkten Zusammenarbeit der Europäischen Staatsanwaltschaft.

Kurzum, der Satzger/Schluckebier liefert sowohl dem Strafrechts-Praktiker wie auch der Wissenschaft wertvollen Input und zuverlässige Unterstützung.

Satzger/Schluckebier/Widmaier

StPO – Strafprozessordnung (Kommentar)

Carl Heymanns Verlag / Wolters Kluwer, 5. Auflage 2022

2810 Seiten; 179 Euro

ISBN: 978-3-452-29724-2