Jenseits der Haftungsfalle

“Anwalts- und Steuerberaterhaftung” von Markus Gehrlein in 6. Auflage

Rainer Stumpf

Als praktizierender Anwalt und/oder Steuerberater (m/w/d) sollte man immer im Blick haben, welchen keineswegs unerheblichen Haftungsrisiken man sich allein durchs eigene berufliche Operieren permanent aussetzt. Doch wer wofür wann und in welchem Umfang haften muss, lässt sich mitnichten durch einen raschen Blick ins Gesetz eruieren, sondern ist in hohem Maße auch richterrechtlich geprägt. Der sicherste Weg, um sich hierüber einen Überblick zu verschaffen und auf den aktuellen Stand zu bringen, ist die Anschaffung eines einschlägigen Handbuchs, das zum Glück noch nicht einmal sonderlich umfangreich sein muss. Auf gerade einmal 270 Seiten (wobei die Vorauflage sogar noch schlanker gewesen ist) vermittelt das nunmehr bereits in 6. Auflage erschienene Werk “Anwalts- und Steuerberaterhaftung” von Markus Gehrlein gut verständlich die Grundlagen der Berufshaftung und erleichtert gerade auch den Steuerberaterinnen und Steuerberatern den Einstieg in deren zivilrechtliche Grundlagen.

Gegenstand der Darstellung sind der Vertragsschluss inklusive der Einbeziehung Dritter, mögliche Vertragsmängel etwa wegen der Vertretung widerstreitender Interessen, die Beratungspflichten von Rechtsanwälten und Steuerberatern, Probleme des Zurechnungszusammenhangs, Verjährung, Haftung der Sozietät und der ihr angehörenden Berufsträger sowie der Umfang der Schadensersatzpflicht. Die Neuauflage berücksichtigt die neueste Rechtsprechung des BGH. Als Zielgruppe hat diese Publikation Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechts- und Steuerabteilungen von Finanzinstituten und Versicherungen, Family Offices, Vermögensverwalter, Universitäten, Finanzbehörden, ordentliche Gerichte, Finanzgerichte und Privatpersonen im Blick. Kurzum, wer nicht in die Haftungsfalle tappen will, dürfte mit dem Gehrlein auf der sicheren Seite sein.

Markus Gehrlein

Anwalts- und Steuerberaterhaftung

R&W, 6. Auflage 2023

270 Seiten; 109 Euro

ISBN: 978-3-8005-1842-5