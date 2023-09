Grundbuchrecht kompakt

Der GBO-Kommentar von Demharter in 33. Auflage

Cornelia Knappe

Mit der Grundbuchordnung kommt man im Jurastudium eher selten in Berührung. Wenn überhaupt, dann wohl am ehesten in der Wahlfachgruppe Zivilrecht. Aber zu welcher Kommentierung sollte man dann greifen? Es tummeln sich ja mittlerweile so einige auf dem Markt. Als erste Wahl kann hier zweifellos der wohl renommierteste unter den GBO-Kommentaren, “der Demharter”, gelten, der jüngst in nunmehr 33. Auflage erschienen ist, was schon mal für sich spricht. Vor allem unter Praktikerinnen und Praktikern genießt dieses Werk einen ausgezeichneten Ruf und gilt als systematischer Wegweiser für alle, die sich schnell und präzise informieren möchten.

Die Neuauflage berücksichtigt u.a. das Gesetz zur Modernisierung des Wohneigentumsgesetzes vom 16.10.2020, das aich die grundbuchrechtlichen Vorschriften des Gesetzes umgestaltet hat. Ferner hat das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts vom 10.8.2021 weitreichende Auswirkungen auf den Grundbuchverkehr. Darüber hinaus hat die 33. Auflage die einschlägige Rechtsprechung vollständig eingearbeitet und zeichnet die praktischen Folgen zahlreicher höchstrichterlicher Entscheidungen zum Grundbuchrecht nach. Besonders hervorzuheben ist schließlich das Sonderkapitel “Wohnungseigentum im Grundbuch”.

Als Zielgruppe dieser Publikation kommen Notarinnen und Notare, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger ebenso in Betracht wie die Richterschaft und die Grundbuchämter, gelegentlich aber auch Referendarinnen und Referendare oder gar – siehe oben – Studentinnen und Studenten.

Demharter

Grundbuchordnung (Kommentar)

Verlag C.H. Beck, 33. Auflage 2023

1398 Seiten; 109 Euro

ISBN 978-3-406-79433-9