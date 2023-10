Sozialrecht von A bis Z

Der Knickrehm/Roßbach/Waltermann-Kommentar zum Sozialrecht in 8. Auflage

Rüdiger Rath

Das Witzige gleich am Anfang: Dieses 3.335 engbedruckte Dünnblattseiten enthaltende Werk ist Teil der Reihe “Beck’sche Kurz-Kommentare“. Aber alles ist relativ: Würde man die einschlägigen Kommentierungen aller Bücher des SGB nebeneinanderstellen, dazu noch welche der angrenzenden Bereiche im Europa- und Steuerrecht, dann wäre das natürlich ein Vielfaches des Umfangs dieses wahrhaft monumentalen Sozialrechts-Konvoluts. Klar, wer sich jeden Tag ausschließlich mit Sozialrecht beschäftigt, für den könnte der Knickrehm/Roßbach/Waltermann eventuell hier und da zu knapp sein. Für alle anderen, also vor allem für jene, die sich gelegentlich mal mit diesem, mal mit jenem Buch des SGB herumschlagen müssen, ohne dabei einen Expertenstatus erlangt zu heben, ist dieses Buch eine Offenbarung, denn es deckt wirklich alles ab, was man sich sonst mühsam aus unzähligen Einzelkommentierungen zusammensuchen müsste.

Die Neuauflage bringt dieses enorm nützliche und entsprechend populäre Werk auf den aktuellen Stand. Berücksichtigt sind insbesondere die Änderungen durch das Bürgergeld-Gesetz, das Gesetz zur Regelung eines Sofortzuschlages und einer Einmalzahlung in den sozialen Mindestsicherungssystemen sowie zur Änderung des FinanzausgleichsG und weiterer Gesetze, die Covid-19-Vereinfachter-Zugang-Verlängerungsverordnung 2022 sowie das Gesetz zur Erhöhung des Schutzes durch den gesetzlichen Mindestlohn und zu Änderungen im Bereich der geringfügigen Beschäftigung.

Kurz gesagt: Der Knickrehm/Roßbach/Waltermann bringt die behandelten Rechtsgebiete kompakt und knackig auf den Punkt und stellt somit eine Art Basisbibliothek des Sozialrechts dar.

Knickrehm / Roßbach / Waltermann

Kommentar zum Sozialrecht: VO (EG) 883/2004, SGB I bis SGB XII, SGG, BEEG, Kindergeldrecht (EStG), UnterhaltsvorschussG

Verlag C.H. Beck, 8. Auflage 2023

3.335 Seiten; 259,00 Euro

ISBN: 978-3-406-79456-8