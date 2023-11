Von Praktikern für Praktiker

Das „Formularbuch Gesellschaftsrecht“ in 4. Auflage

Friederike Mattes

Ein „kompromisslos an den Bedürfnissen der Praxis ausgerichtetes Formularbuch“ (so die Herausgeber in ihrem Vorwort zu dieser Auflage) liegt vor mir auf dem Tisch. Bei allen digitalen Sammlungen und allen KI-Angeboten, die gerade auch den juristischen Markt überschwemmen: Sie werden nie in der Lage sein, ein derartiges Werk auch nur ansatzweise zu ersetzen. Man spürt die Praxisnähe der Verfasser, die Erfahrung mit den Bedürfnissen des Anwenders und die hohe Durchdringung der Materie. Ein solches Werk ermöglicht nicht nur das Arbeiten mit einzelnen, ganz konkreten Fallgestaltungen des Gesellschaftsrechts. Es gewährt auch einen Blick über den Tellerrand des konkreten Falles. Der Anwender kann sich einen Überblick verschaffen und damit seine Beratungsarbeit nicht nur vervollständigen, sondern im besten Falle perfektionieren.

Die Formularsammlung deckt – aufgereiht nach Gesellschaftsarten von der Aktiengesellschaft bis hin zur GmbH & Co. KG – das ganze „Leben“ einer Gesellschaft ab: von der Gründung bis zur Auflösung und Liquidation. Jeder Lebensabschnitt ist klar und übersichtlich strukturiert. Der Aufbau ist einheitlich, der Leser findet sich sofort zurecht. Jede Gesellschaftsform beginnt mit allgemeinen Ausführungen zur jeweiligen Gesellschaftsform und mit einem Wegweiser zu zwingenden Voraussetzungen. Die sich anschließende Checkliste lieben Praktiker besonders. Die Muster zu jedem Abschnitt sind durch kursive Druckweise gut zu verwenden, inhaltlich decken Sie den jeweiligen Stand der Rechtsprechung und der Gesetzesplanung ab. Die Anmerkungen zu den teils sehr ausführlichen Mustern sind angelehnt an die jeweiligen Themen sowohl knapp als auch ausführlich mit vertiefenden Hinweisen.

Die zahlreichen anstehenden gesetzlichen Änderungen im Gesellschaftsrecht mit den erheiternden Abkürzungen wie DiRUG, DirEG, FüPoG, KöMoG und das MoPeG wurden eingearbeitet und deren Umsetzung vorbereitet. Übersetzt bedeutet das: die Online-Gründung der GmbH ist darin ebenso verarbeitet wie die Stiftungsrechtsreform, das Thema des Frauenanteils in Führungspositionen, die virtuelle Hauptversammlung und die Neuerungen im Personengesellschaftsrecht (z.B. die Eintragungsfähigkeit der GbR), um nur einige zu nennen.

Erfreulich sind einige englischsprachige Muster (neben den deutschen) im GmbH-Recht zur Erläuterung gegenüber Mandanten, die sich mangels ausreichenden Sprachkenntnissen mit der deutschen Juristen- und Urkundensprache nicht so leicht tun. Auch hier zeigt sich das Werk von Praktikern für Praktiker. Was will man mehr?

Fuhrmann, Lambertus und Wälzholz, Eckhard, Formularbuch Gesellschaftsrecht, 4., neu bearbeitete Auflage, Verlag Dr. Otto Schmidt KG, Köln, 2023