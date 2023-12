Für die Nische

Das “Handbuch des Veranstaltungsrechts” in 2. Auflage

Cornelia Knappe

Was ist das überhaupt: Veranstaltungsrecht? Von so einem Rechtsgebiet hat man in seiner Juristenausbildung bzw. frau in ihrer Juristinnenausbildung noch nie etwas gehört. Doch mitunter kann es einem oder einer im praktischen Teil der eigenen Juristenausbildung zustoßen, auf wundersame Weise genau mit diesem Themengebiet konfrontiert zu werden: Messen und Märkte, Reisen und Ausflüge, Rundfahrten, Versammlungen und Aufzüge, Sportveranstaltungen und Fernsehshows einschließlich deren Produktion und Auswertung – alle solche Ereignisse sind mit einer Menge von Rechtsfragen verbunden, die sich entweder überall verstreut nachrecherchieren lassen oder in einem einschlägigen Handbuch des Veranstaltungsrechts. Spoiler: Es gibt nur ein einziges solches Handbuch des Veranstaltungsrechts auf dem Markt, nämlich das vom Berliner Rechtsanwalt und SRH-Prof. Marcel Bisges herausgegebene und von insgesamt 13 Bearbeitern verfasste Standardwerk in dieser Nische, das – sechs Jahre nach seiner Erstauflage – nunmehr in einer über weite Strecken neu bearbeiteten und erweiterten Zweitauflage vorliegt.

Der Aufbau des Werkes ist so simpel wie überzeugend. Das erste Kapitel besteht im Wesentlichen aus einer Einführung, die sich auch der Begriffsbestimmung des Gegenstandes dieses Handbuchs sowie allgemeinen Fragen widmet. Darauf folgen dann drei jeweils sehr ausführliche und detaillierte Kapitel zum “Veranstaltungszivilrecht”, zum “Veranstaltungsstrafrecht” und zu “Öffentlich-rechtlichen Vorschriften”. Ein Stichwortverzeichnis am Ende hilft der Benutzerin, schnell das zu finden, was frau sucht.

Inhaltlich ist in der zweiten Auflage mit dem Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union das Datenschutzrecht stärker in den Fokus gerückt. Darüber hinaus hat insbesondere die Corona-Pandemie ihre Spuren hinterlassen, deren rechtliche Auswirkungen Berücksichtigung fanden. Unverändert ist dieses Werk primär als Praxishandbuch konzipiert, d.h. auch mit zahlreichen Textmustern, Klauselbeispielen und Checklisten versehen. So richtet sich dieses Handbuch sowohl an Juristinnen und Juristen der Rechtspraxis als auch an Nicht-Juristinnen und –Juristen, insbesondere an Veranstalterinnen und Veranstalter, Managerinnen und Manager sowie Veranstaltungskaufleute. Kurzum, ein Handbuch mit reichlich praktischem Nutzen.

Marcel Bisges (Hrsg.)

Handbuch des Veranstaltungsrechts

Erich Schmidt Verlag, 2. neu bearbeitete und erweiterte Auflage 2023

870 Sediten; 138,00 Euro

ISBN 978-3-503-23677-0