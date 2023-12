Rotes Alleskönner-Handbuch

Das Münchner Anwaltshandbuch Erbrecht in 6. Auflage

Rainer Stumpf

Wer in der anwaltlichen Praxis gelegentlich mit Erbrecht zu tun hat, kommt an einem guten einschlägigen Anwaltshandbuch kaum vorbei. Erst recht gilt dies aber auch für jene, die sich vertieft mit dieser wirtschaftlich durchaus bedeutsamen Materie befassen. Und letztendlich werden selbst die wahren Könner und Koryphäen auf diesem Gebiet kaum ohne einen solchen “Freund und Helfer” auskommen, denn wer soll schon all das wissen, was etwa im “Münchener Anwaltshandbuch Erbrecht”, dessen mittlerweile 6. Auflage wir dankbar in den Händen halten, auf annähernd 2.500 Seiten zusammengetragen wurde?

Sowohl die kautelarjuristische als auch die forensische anwaltliche Tätigkeit im Bereich der Rechts- und Vermögensnachfolge wird von erfahrenen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten und Notarinnen und Notaren praxisnah erläutert. Die Besonderheiten des erbrechtlichen Mandatsverhältnisses werden der Leserschaft anhand konkreter Handlungs- und Gestaltungshinweise ausführlich dargestellt. Besonders gelungen sind die vielfältigen Checklisten, Formulierungsbeispiele, Muster und Praxistipps. So wird mutmaßlich jede Nutzerin und jeder Nutzer dieses Monumentalwerks schnell auf die gewünschte Lösung fürs jeweilige Problem stoßen, und einer interessengerechten Fallbearbeitung steht nichts mehr im Wege. Auch das einschlägige Steuerrecht sowie weitere angrenzende Themengebiete – wie z.B. das Stiftungs- und Nießbrauchsrecht sowie die Nachlassbewertung – werden eingehend behandelt. Ein Extrakapitel zu den Besonderheiten der Tätigkeit von Notaren im Erbrecht rundet das Werk ab.

In seiner Neuauflage wird das Handbuch auf den Stand vom Sommer 2023 gebracht. Sie berücksichtigt neben der fortschreitenden Digitalisierung des (Register-) Rechts beispielsweise auch die Änderungen im Bereich der Vormundschaft, Pflegschaft und Betreuung, der Grundsteuer, der Immobilienbewertung sowie des Stiftungs- und Personengesellschaftsrechts.

So erweist sich das Münchener Anwaltshandbuch Erbrecht als unverzichtbare Arbeitshilfe für einen breiten Nutzerkreis.

Stephan Scherer (Hrsg.)

Münchener AnwaltsHandbuch Erbrecht: Zivilrecht – Steuerrecht – Verfahrensrecht

Verlag C.H. Beck, 6. Auflage 2024

2.455 Seiten; 219,00 Euro

ISBN 978-3-406-79424-7