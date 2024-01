Kettenreaktion

Der Beck’sche Kurz-Kommentar zum Lieferkettensorgfaltspflichtenrecht in Erstausgabe

Rüdiger Rath

Das zum 1. Januar 2023 in Kraft getretene berühmt-berüchtigte Lieferkettengesetz, oder wie es vollständig heißt: Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, ist über die deutsche Wirtschaft hereingebrochen wie ein – allerdings mit langem Vorlauf angekündigtes – Unwetter. Vor allem kleinere Unternehmen ächzen unter der Last der nun neuerdings für sie bestehenden Verantwortung, plötzlich auch die Einhaltung von Menschenrechts- und Umweltstandards durch die eigenen Lieferanten in aller Welt verbindlich auf dem Schirm haben zu müssen. Bei so viel Verunsicherung ist es kein Wunder, dass bereits ein Jahr nach Inkrafttreten des Gesetzes Kommentierungen in großer Zahl das Licht der Welt erblickt haben. Wenn wir richtig gezählt haben, sind es nicht weniger als zehn, von denen der hier anzuzeigende sogenannte Beck’sche Kurzkommentar von Kaltenborn, Krajewski, Rühl und Saage-Maaß zwar der teuerste ist, dafür aber auch ein nicht unwesentliches Alleinstellungsmerkmal besitzt: Als einziger firmiert er nicht unter “Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz”, sondern unter “Lieferkettensorgfaltspflichtenrecht”, was bedeutet, dass neben dem LkSG auch noch alle einschlägige “Nebengesetze und –verordnungen“ des Lieferkettenrechts mitkommentiert wurden, was wiederum dem Benutzer die Einarbeitung in diese keineswegs triviale Materie schon ganz erheblich erleichtern kann.

Konkret enthält der Kommentar insbesondere auch Ausführungen zur Änderung des GWB, des WRegG und des BetrVG, darüber hinaus eingehende Erläuterungen zur EU-Holzhandelsverordnung, zur EU-Konfliktmineralienverordnung und zum CSR-Umsetzungsrecht (§§ 289b-289e HGB), ferner eine fundierte Einleitung zur Gesetzgebungsgeschichte. sowie zu völkerrechtlichen Grundlagen des internationalen Menschenrechtsschutzes, eine Darstellung zum wirtschaftsvölkerrechtlichen Rahmen und rechtsvergleichende Erläuterungen. Selbstverständlich haben die Bearbeiter auch die einschlägige Fachliteratur, vor allem die deutsch- und englischsprachige, akribisch ausgewertet und gebührend berücksichtigt. Wichtige Begrifflichkeiten sind durchweg hervorgehoben, und klar strukturierte Übersichtsebenen erleichtern die Orientierung.

Fazit: Mit dem Kaltenborn/Krajewski/Rühl/Saage-Maaß im Gepäck verliert das LkSG viel von seinem Schrecken.

Kaltenborn / Krajewski / Rühl / Saage-Maaß

Lieferkettensorgfaltspflichtenrecht (Kommentar): LkSG / GwB / EU-HolzhandelsVO / EU-KonfliktmineralienVO / BetrVG / WRegG / CSR-RL-UmsG

Verlag C.H. Beck, 1. Auflage 2023

938 Seiten; 169,00 Euro

ISBN 978-3-406-78916-8