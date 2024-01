Wertvoller Ergänzungsband

“Nachfolgebrecht: Erbrechtliche Spezialgesetze” in 3. Auflage

Ludwig Deist

Eine gute Idee war dieser Band bereits bei seiner Erstauflage Ende 2014, und er ist es auch – erst recht – noch heute. Damals noch für schlappe 158 Euro und mit “nur” 2100 Seiten ausgestattet, sind wir nun, in der mittlerweile 3. Auflage, bei 199 Euro Anschaffungspreis und 2484 Seiten Umfang angekommen. Wer hier zusammenzuckt, möge allerdings bedenken, dass für erbrechtliche Mandate, selbst für nur gelegentliche, eine solche Zusammenstellung und Kommentierung des “Neben-Erbrechts” einen ungeheuren Nutzwert hat. Denn mit dem “Kern-Erbrecht”, also den Paragraphen aus dem 5. Buch des BGB (§§ 1922 bis 2385), ist es ja in aller Regel nicht getan. Sorgfältige Beratung bei der Nachfolgeplanung und im Erbfall kommt ohne genaue Kenntnis einschlägiger Normen außerhalb des BGB-Erbrechts nicht mehr aus. Auf dem Schirm haben sollte man daher unbedingt auch familienrechtliche, betreuungsrechtliche und steuerrechtlicher Fragestellungen, ebenso die Auswirkungen auf Unternehmensbeteiligungen, Rechte an Grundstücken, bis hin zu Fragen des digitalen Nachlasses, darüber hinaus aber auch versicherungsrechtliche, arbeitsrechtliche, verfahrens- und gebührenrechtliche Vorschriften und – last not least – länderübergreifende Sachverhalte und Vorschriften des internationalen Privatrechts. All das deckt der “Kroiß / Horn / Salomon” ab und trägt so der der zunehmenden Komplexität bei der Beratung in der Nachlassplanung und im Erbfall Rechnung.

Fazit: Wer es in seiner Beratungspraxis mehr oder weniger regelmäßig auch mit erbrechtlichen Fragen zu tun bekommt, ist mit dieser Kommentierung der erbrechtlichen Nebengesetze – als Ergänzung zu den “klassischen” BGB-Kommentaren – zuverlässig auf der sicheren Seite.

Kroiß, Horn, Solomon

Nachfolgerecht: Erbrechtliche Spezialgesetze (Zivilrecht, Strafrecht, Verwaltungsrecht, Steuerrecht, Verfahrensrecht, Internationales Erbrecht

Verlag C.H. Beck, 3. Auflage 2023

2484 Seiten; 199,00 Euro

ISBN: 978-3-7560-0050-0