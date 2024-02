Graue Eminenz

Der Gerold/Schmidt-RVG-Kommentar in 26. Auflage

Rainer Stumpf

Das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG), das vor langen Jahren einmal die gute, alte BRAGO abgelöst hat, betrifft ausnahmslos jeden anwaltlich tätigen Juristen. Wirklich? Rechnen denn die Anwälte im Premiumsegment nicht von jeher nach Stundenhonoraren ab?! Das schon, aber bei jeder Stundenhonorarabrechnung sollte den Betreffenden tunlichst bewusst sein, was ihre Tätigkeit nach dem RVG kosten würde. Denn davon hängt es schließlich ab, wie teuer oder günstig sich die erbrachte Dienstleistung auf dem Rechtsberatungsmarkt letztlich darstellt. Zumindest dürften es sich nur die Wenigsten erlauben können, ganz darüber hinwegzusehen…

Dementsprechend gehört auch in Kanzleien, die für gewöhnlich nicht nach RVG abrechnen, ein gediegener RVG-Kommentar. Als einer der Platzhirsche in diesem Segment hat sich der nunmehr in 26. Auflage vorliegende Gerold/Schmidt aus dem Hause C.H. Beck etabliert. Man nennt ihn auch den “grauen Kommentar”, wobei sein tatsächlicher Farbton eher als eine Mischung aus beige, grün und grau zu bezeichnen ist. (Aber die gelbe Reihe aus selbigem Verlag ist ja schließlich auch orange, und es hat ihr nicht geschadet…) “Es gibt kaum ein einschlägiges Urteil, das ohne ein Zitat aus dem »Gerold/Schmidt« begründet wird”, heißt es stolz im Werbetext des Verlags. Und in der Tat kann man mit diesem Kommentar – Achtung, Wortspiel! – immer rechnen.

Die Neuauflage bringt den Kommentar insgesamt auf den Stand vom Sommer 2023 in Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur und berücksichtigt dabei insbesondere die Neuerungen bei der Einigungsgebühr, beim Erfolgshonorar, durch die BRAO-Reform und alle weiteren aktuellen Gesetzesänderungen sowie die Erfahrungen mit dem KostRÄG 2021 in der Praxis. Fazit: Der »Gerold/Schmidt« beantwortet mutmaßlich alle Rechtsfragen zum anwaltlichen Vergütungsrecht zuverlässig und praxisnah. Oder kurz gesagt: Er bringt das Gebührenwissen auf den neuesten Stand.

Gerold / Schmidt

Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (Kommentar)

Verlag C.H. Beck, 26. Auflage 2023

2510 Seiten; 169,00 Euro

ISBN: 978-3-406-79640-1