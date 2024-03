ESport frei!

Der “Stichwortkommentar eSport-Recht“ in Erstauflage

Raik Radunski

Ob sich wohl wirklich jede Leserin und jeder Leser dieser Seite etwas unter eSport vorstellen kann?! Der Begriff bezeichnet den professionellen Wettkampf in Computer- und Videospielen, also das, was zwar landläufig als Daddeln abgetan wird, sich aber schon seit langen Jahren zunehmender Beliebtheit erfreut und längst zu einem veritablen Wirtschaftszweig geworden ist. Schließlich gibt es mittlerweile sogar eSport-Profis mit exorbitanten Einkommen, die in gut organisierten Wettkämpfen vor großem Publikum gegeneinander antreten. Im Koalitionsvertrag der Ampelregierung ist vermerkt, dass eSport noch in dieser Legislaturperiode gemeinnützig werden und somit wie andere Sportarten behandelt werden soll. Immer mehr Sportvereine, so heißt es, würden eSport-Teams gründen. Kein Wunder, dass auch der Bedarf an Rechtsberatung bezüglich aller Fragen rund um den eSport beträchtlich gewachsen ist.

Doch sind die entscheidenden juristischen Regeln über viele Gesetze verstreut. Einen guten Überblick bietet nun der in Erstauflage erschienene “Stichwortkommentar eSport-Recht“ aus dem Hause Nomos, der die Vorteile einer A-Z-Darstellung mit einer Fokussierung auf die Rechtsprobleme, die in der Praxis gelöst werden müssen, verbindet. Dabei liegt der Fokus auf den typischen Beratungssituationen. Das jeweilige juristische Problem wird zunächst verständlich erläutert und sodann eine Lösung für die Praxis geliefert. Es erfolgt eine stete Verknüpfung mit dem erforderlichen Organisationswissen (z.B. über Publisher, Veranstalter, Clans oder eSportler) sowie den Begrifflichkeiten (z.B. Boosting oder Toxic Behaviour). Die thematische Fokussierung auf die einschlägigen Bestimmungen ersetzt somit die Anschaffung unzähliger Kommentare aus den verschiedensten Rechtsgebieten. Themenschwerpunkte sind u.a. Arbeitsrecht (Arbeitsvertrag, Bildschirmarbeit, Transfer u.a.), Medien- und Jugendschutzrecht (Streaming, Lineares Fernsehen, Jugendarbeitsschutz), Datenschutzrecht (Beschäftigtendatenschutz, Account u.a.), Ausländerrecht (Aufenthalt, Immigration u.a.) sowie Verbandsrecht (Verbände, Verbandsgerichtsbarkeit u.a.).

Das Werk wendet sich folglich an entsprechend spezialisierte Rechtsberatende, insbesondere aber auch an die Beteiligten in der eSport-Szene selbst – seien es Spielehersteller, Publisher und eSportler, Teams und Clans, Veranstalter, Sponsoren sowie Verbände und Investoren. Kurz gesagt, der “Stichwortkommentar eSport-Recht“ schließt mit seiner breiten Aufstellung eine Lücke in einer thematischen Nische, die vielleicht bald keine mehr sein wird.

Martin Maties (Hrsg.)

ESport-Recht. Beratungs- und Anwendungswissen – Alphabetische Gesamtdarstellung

Nomos Verlag, 1. Auflage 2023

1080 Seiten; 149,00 Euro

ISBN: 978-3-8487-5966-8