Rechtssicher im Verkehr

Der Burmann/Heß-Kommentar zum Straßenverkehrsrecht in 28. Auflage

Cornelia Knappe

Das Recht des Straßenverkehrs gehört zweifellos zu den bedeutsamsten Rechtsgebieten überhaupt, wenngleich es für junge Menschen dank Semesterticket und/oder 49-Euro-Ticket eigentlich eher weniger relevant ist. Immerhin geht es in zahlreichen Fällen in der Uni und beim Rep um Autokäufe, doch das Verkehrsrecht im eigentlichen Sinne begegnet einem in der Juristenausbildung zumeist erst beim Anwaltspraktikum oder in der Anwaltsstation im Referendariat. Hat man nun also endlich einmal damit zu tun, so bemerkt man schnell, dass sich die einschlägigen Vorschriften des Verkehrsrechts weit verstreut in allen möglichen Gesetzen und Verordnungen befinden: im StVG, in der StVO natürlich (samt VwV), hinzu kommen das Verkehrsstraf- und Ordnungswidrigkeitenrecht sowie das Schadensrecht und Versicherungsrecht… Um sich hier nicht heillos zu verzetteln, empfiehlt sich ganz klar die Heranziehung eines Kommentars, der dem bewährten Alles-aus-einer-Hand-Prinzip folgt. Marktführer in diesem Segment ist der mittlerweile in 28. Auflage erschienene Burmann/Heß/Hühnermann/Jahnke-Kommentar zum Straßenverkehrsrecht, der alle genannten Gebiete abdeckt und mutmaßlich schon Generationen von Feld-, Wald- und Wiesenanwälten, aber auch Verkehrsrecht-Spezialisten gute Dienste geleistet hat.

Die 28. Auflage dieses Verkehrsrechts-Klassikers befindet sich in Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur auf dem Bearbeitungsstand Herbst 2023. Die aktuelle Rechtsprechung ist ausführlich in das Werk eingearbeitet. Die 28. Auflage verarbeitet zudem alle Novellierungen des Straßenverkehrsrechts seit Erscheinen der Vorauflage, so u.a. Art. 23 SanktionsdurchsetzungsG II, Art. 16 des Gesetzes zur Anpassung von Gesetzen und Verordnungen an die neue Behördenbezeichnung des Bundesamtes für Güterverkehr, Art. 11 VO zum Neuerlass der Fahrzeug-ZulassungsVO und zur Änderung weiterer Vorschriften sowie Art. 2 VO zum Erlass einer Straßenverkehr-TransportbegleitungsVO und zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften (u.a. Neueinführung des § 36a StVO).

Somit bietet dieses Werk alles, was in der anwaltlichen Praxis zur vollständigen Wahrnehmung eines verkehrsrechtlichen Mandats an Informationen benötigt wird, wendet sich darüber hinaus aber ebenso an Staatsanwälte und Richter, Versicherungen, Behörden, Speditionen, Omnibus- und Taxiunternehmen sowie Fahrschulen. Alle Genannten sind mit dem Burmann/Heß auf der sicheren Seite bzw. in der richtigen Spur.

Burmann / Heß / Hühnermann / Jahnke

Straßenverkehrsrecht (Kommentar)

Verlag C.H. Beck, 28. Auflage 2024

2.325 Seiten; 135,00 Euro

ISBN: 978-3-406-80431-1