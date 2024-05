Kleiner dicker Grüneberg-Bruder

Der NomosHandkommentar zum BGB in 12. Auflage

Cornelia Knappe

Es gibt gewissermaßen zwei Arten von Gesetzeskommentaren: Auf der einen Seite die großen, schweren, die thematisch ganz bestimmt immer alles abdecken. Und auf der anderen Seite die kleineren, handlicheren, die dabei aber oft genauso dick sind wie die großen. Letztere sind mehr für den ersten Zugriff, heißt es immer. Sie decken eventuell nicht immer thematisch alles ab, in den allermeisten Fällen tun sie das aber letztlich doch. Und man kann bei ihrer Anschaffung auch noch ein paar Euro sparen im Vergleich zu den großen. Der NomosHandkommentar (nur echt in dieser Schreibweise) zum BGB ist ein lupenreiner Vertreter der letztgenannten Kategorie. Verfasst wird er von einem 14-köpfigen Autorenkollektiv (außerhalb Bayerns würden wohl manche auch von einem AutorInnenkollektiv sprechen). Alle 14 sind selbstredend auf dem Buchdeckel vermerkt, und darüber hinaus sogar noch auf dem Buchrücken, was angesichts des besagten handlichen Formats schon eine buchgestalterische Glanzleistung ist.

Doch nun zum Inhaltlichen: Hervorzuheben ist zunächst, dass auch alle einschlägigen Gesetze aus dem „Umfeld“ des BGB mitkommentiert wurden: vom AGG und Gewaltschutzgesetz über das Versorgungsausgleichsgesetz bis hin zu ausgewählten internationalen Verträgen. Die Neuauflage hat sich den größeren Reformen des BGB aus jüngster Zeit mit der gebotenen Umsicht angenommen: den geänderten Vorschriften im Vormundschafts- und Betreuungsrecht ebenso wie der Reform des Personengesellschaftsrechts. Die Reform des Stiftungsrechts führt bisher verstreute Regelungen aus Bundes- und Landesgesetzen grundlegend neu zusammen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Schulze/Dörner (wenn wir ihn arg verkürzend einmal so nennen wollen) auch in seiner Neuauflage die bewährte kompakte, tendenziell verständlichere und lösungsorientierte Alternative zu den Schwergewichten geblieben ist. Und das zu einem noch immer vergleichsweise moderaten Anschaffungspreis. Ob er allerdings auch noch in künftigen Auflagen in eine (größere) Hand passen wird, das bleibt abzuwarten.

Schulze/Dörner/Ebert/Fries/Friesen/Himmen/Hoeren/Kemper/Saenger/Scheuch/Schreiber/Schulte-Nölke/Staudinger/Wiese

BGB (Kommentar)

Nomos Verlag, 12. Auflage 2024

3333 Seiten; 75 Euro

ISBN: 978-3-7560-0580-2