Markenrecht von A bis Z

Das Handbuch Marken- und Designrecht“ von Maximiliane Stöckel in 4. Auflage

Rüdiger Rath

Eine fulminante Entwicklung in den vergangenen drei Jahrzehnten hat das Marken- und Designrecht hinter sich. Damals in den Neunzigern, während unserer Juristenausbildung, war es noch ein Nischengebiet mit überschaubarer Relevanz. Heute hat es sich längst zu einem industriepolitischen Instrumentarium von überragender Bedeutung entwickelt. Ob Etablierung, Pflege, Durchsetzung und Verteidigung von Marken oder auch grundlegende Bewertungs- und Führungsfragen: Markenstrategie ist „Chefsache“ und ein kritischer Erfolgsfaktor in jedem Unternehmen. Und man muss kein Prophet sein, um die Vorhersage zu treffen, dass sich dieses Rechtsgebiet auch in der Zukunft äußerst dynamisch entwickeln wird.

Einen rundum gelungenen Überblick über das nationale und supranationale Marken- und Designrecht, einschließlich des bedeutenden Rechts der Kennzeichen im Internet, bietet das nunmehr in 4. Auflage erschienene „Handbuch Marken- und Designrecht“ aus dem Erich Schmidt Verlag. Das Werk deckt mutmaßlich alle Fragen in den Bereichen Markenrecht, Sonstige Kennzeichen, Marken- und Produktpiraterie,

Grenzbeschlagnahme, Domains, Lizenzen, Designs, Markenbewertung und -führung sowie das einschlägige Steuerrecht ab. Alle Autorinnen und Autoren sind durch langjährige Einblicke in die unternehmerische Praxis mit der Thematik bestens vertraut.

Die Neuauflage, die diesmal in ungewöhnlich großem zeitlichen Abstand zur Vorauflage von 2013 erscheint,

greift wichtige ergangene Neuregelungen wie die Unionsmarkenverordnung oder das Markenrechtsmodernisierungsgesetz ebenso auf wie die jüngsten, mit immateriellen Vermögenswerten verbundenen steuerrechtlichen Implikationen. Im Vorwort schildert die Herausgeberin eindrucksvoll, wie viel sich in diesen Rechtsgebieten während der vergangenen knapp zehn Jahre verändert hat. Kurzum, mit dem Stöckel-Handbuch kommen sowohl Juristen als auch Nicht-Juristen wieder auf den neuesten Stand im Marken- und Designrecht.

Maximiliane Stöckel (Hrsg.)

Handbuch Marken- und Designrecht

Erich Schmidt Verlag, 4. Auflage 2024

760 Seiten; 118,00 Euro

ISBN: 978-3-503-23758-6