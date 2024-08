Mit neuem Dritten

Der Satzger/Schluckebier/Werner-StGB-Kommentar in 6. Auflage

Rainer Stumpf

Nach drei Jahren ist nun wieder eine Neuauflage des bislang unter Satzger/Schluckebier/Widmaier firmierenden Großkommentars zum Stragfesetzbuch am Start – und das mit zahlreichen Neuerungen. Zunächst einmal prangt ein neuer Name auf dem Buchrücken: Als neuer Dritter im Bunde der Herausgeber und Namensgeber ist nunmehr der Münchener Honorarprofessor und amtierender BGH-Richter Raik Werner mit dabei, der freilich auch schon an den vorherigen Auflagen mitgewirkt hat. Die Zahl der Bearbeiterinnen und Bearbeiter ist nach mehreren Zugängen und Wechseln in der Autorenschaft auf mittlerweile 36 angewachsen. Ein wahres Großprojekt ist dieses Werk also, das sich nach nun sechs Auflagen inzwischen längst schon in der Riege der ambitionierteren StGB-Kommentare fest etabliert hat. (Wobei Gleiches auch für das Parallelwerk zur StPO von denselben drei Herausgebern gilt, dessen 6. Auflage allerdings erst für März 2025 angekündigt ist.) Der StGB-Kommentar kommt in seiner Neuauflage auf 190 zusätzliche Seiten und ist 10 Euro teurer (was in dieser Preisklasse allerdings auch nicht mehr sonderlich ins Gewicht fällt).

Ausweislich des Vorworts seiner Herausgeber erhebt das Werk den Anspruch, sowohl praxisorientiert zu sein, als auch mit wissenschaftlichem Tiefgang das Strafrecht in seiner gesamten Bandbreite zu erläutern. Nach allem, was wir feststellen können, wird auch die 6. Auflage diesem Ansinnen wieder vollauf gerecht. Sie umfasst sämtliche StGB-Änderungsgesetze, die bis Ende des ersten Quartals 2023 verabschiedet wurden (u.a. das Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches v. 19.07.2022, Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und weiterer Gesetze v. 24.11.2021 sowie das Gesetz zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder v. 16.06.2021). Ferner sind das Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität sowie jenes zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche hervorzuheben. Kurzum, der neue Satzger/Schluckebier/Werner bringt den strafrechtlichen Praktiker wieder auf den neuesten Stand und gibt noch dazu neue Impulse für die Wissenschaft.

Satzger / Schluckebier / Werner

Strafgesetzbuch (Kommentar)

Carl Heymanns Verlag / Wolters Kluwer, 6. Auflage 2024

3.000 Seiten; 189,00 Euro

ISBN: 978-3-452-30124-6