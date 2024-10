Erben weltweit

Das Nomos-Handbuch „Internationales Erbrecht“ in 4. Auflage

Ludwig Deist

Ein exotisches Rechtsgebiet nicht nur im buchstäblichen Sinne ist das internationale Erbrecht lange Zeit gewesen. Doch hat sich hier in den zurückliegenden Jahrzehnten – und ganz besonders in jüngster Zeit – eine Menge geändert: Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund sind hierzulande längst keine Randerscheinung mehr und werden wohl bald ein Drittel unserer Bevölkerung darstellen. Kein Wunder, dass da auch Erbfälle in allen denkbaren Ländern immer häufiger werden. Doch gelten in jedem Land andere Regelungen. Wie soll man da der komplexen Materie des „Internationalen Erbrechts“ Herr werden? Nun, das einschlägige Handbuch aus dem Nomos-Verlag macht es vor. Das von einem vierköpfigen Team herausgegebene Werk vermittelt nicht nur das Einmaleins der alltäglichen rechtlichen Arbeit mit internationalen Erbsachen, sondern taucht mit seinen 28 (!) Länderberichten auch tief in die jeweiligen Besonderheiten der betreffenden Rechtsordnungen ein. Erstmals enthält die Neuauflage auch Länderschwerpunkte zu Albanien, Dänemark, Finnland, Nordmazedonien, Norwegen, Island und Schweden. So wird jedenfalls der europäische Rechtsraum nunmehr vollständig erschlossen. Im übrigen ist der Gierl / Köhler / Kroiß / Wilsch wie seine Vorauflagen aufgebaut. Behandelt werden die Europäische Erbrechtsverordnung (Teil 1), das Internationale Erbrechtsverfahrensgesetz (Teil 2), die Durchführungsverordnung zur EuErbVO (Teil 3), das Internationale Erbrecht im Rechtspflegergesetz, Grundbuchverfahren und Kostenrecht (Teil 4), die kollisionsrechtlichen Staatsverträge (Teil 5) sowie abschließend die besagten Länderberichte. So wird das Werk auch in der 4. Auflage seinem Anspruch gerecht, die Arbeit der mit dieser Thematik befassten Anwälte, Richter und Notare zu erleichtern. Der Clou ist aber ein dem Buch beiliegendes zweiseitiges „Prüfungsschema Internationales Erbrecht“, das für den Praktiker von größtem Nutzen sein kann.

Gierl / Köhler / Kroiß / Wilsch (Hrsg.)

Internationales Erbrecht: EuErbVO, IntErbRVG, DurchfVO, Länderberichte

Nomos Verlag, 4. Auflage 2024

1167 Seiten; 129,00 Euro

ISBN: 978-3-7560-0797-4