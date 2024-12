Bock auf Strafrecht?

Das „Handbuch Strafrecht“ von Bockemühl in 9. Auflage

Cornelia Knappe

Der Bockemühl – das war bisher, also in seinen vorangegangenen acht Auflagen, schon sehr spezielle Kost, eigentlich nur etwas für Strafrechts-Fachanwälte und vergleichbare Spezialisten. Doch nun, in Auflage Nr. 9, erfindet er sich unter aktualisiertem Titel gewissermaßen noch einmal neu, stellt sich breiter auf und öffnet sich auch für Berufsanfänger und Strafrechts-Novizen, also sozusagen für Juristinnen und Juristen wie du und ich. Es unterstützt jetzt, wie es im Vorwort heißt, gezielt alle Praktikerinnen und Praktiker im Bereich des Strafrechts bei ihrer anspruchsvollen Tätigkeit. Das Werk führt Schritt für Schritt durch den typischen Ablauf eines Strafverfahrens und vermittelt dabei Kenntnisse sowohl im prozessualen als auch im materiellen Bereich. Auch spezielle Verfahren wie das Betäubungsmittel-, Verkehrs-, Strafvollstreckungs- und Jugendstrafverfahren werden praxisgerecht erläutert. Übersichten, Praxishinweise und Fallbeispiele unterstützen bei der täglichen Arbeit und gewährleisten auch Berufsanfängerinnen und Berufsanfängern einen schnellen Einstieg in diese umfangreiche Materie.

Das ist natürlich für alle ganz prima, die in der Erlangung strafrechtlicher Spezialkenntnisse erst ganz am Anfang stehen und denen es nicht zuletzt noch an einschlägiger Berufserfahrung mangelt. Das Handbuch beschränkt sich noch dazu nicht nur auf die rein juristischen Probleme, sondern zeigt auch, wie man/frau zur richtigen Verteidigungstaktik findet. Besonders hervorzuheben sind die vielen, für die tägliche Arbeit überaus nützlichen, Checklisten und Musterschriftsätze. Neben dem aktualisierten Titel und der inhaltlichen Erweiterung bringt die 9. Auflage das Handbuch auf den aktuellen Stand der Gesetzgebung unter Berücksichtigung der einschlägigen Reformen. Kurzum, vom Bockemühl fühlt frau sich auch und gerade als frischgebackene Praktikerin gut abgeholt.

Bockemühl

Handbuch Strafrecht

Carl Heymanns Verlag / Wolters Kluwer, 9. Auflage 2024

2.192 Seiten; 179,00 Euro

ISBN: 978-3-452-30139-0