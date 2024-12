Herausforderungen und neue Situationen

„Legal Tech-Strategien für die Rechtsanwaltschaft“ von Frank Remmertz in 2. Auflage

Florian Wörtz

Legal Tech entwickelt sich sehr dynamisch und so ist die Erstauflage von „Legal Tech-Strategien für die Rechtsanwaltschaft“ aus dem Jahr 2020 wiederum schon etwas „alt“ und die Neuauflage so sinnvoll. In der Neuauflage werden aktuelle Entwicklungen wie die Digitalisierung im Zivilprozess, die erhebliche Weiterentwicklung der Künstlichen Intelligenz oder der BRAO-Reform aufgegriffen und behandelt.

Das Buch bietet auf 438 Seiten eine Fülle an Informationen rund um das Thema Legal Tech. Legal Tech wird die Anwaltschaft vor Herausforderungen und neue Situationen stellen. Wer als Anwalt den Prozess der Digitalisierung aktiv angehen und selbst gestalten will, der wird mit der Lektüre einen guten Ratgeber haben. Das Buch ist eine Art Navigationsgerät, verständlich geschrieben und mit einer Vielzahl an weiterführenden Verweisen.

Fazit: Das Werk ist ein Gewinn für jeden Anwalt und eine Empfehlung sich rechtzeitig mit dem Thema zu beschäftigen, um Veränderungen aktiv anzugehen.

Remmertz, Frank: Legal Tech-Strategien für die Rechtsanwaltschaft – Berufsrecht, Kooperationen, Haftung; 2. Auflage 2025, Verlag C.H. Beck, ISBN 978-3-406-80312-3, 129,- €