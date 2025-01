Alle Welt will Nachhaltigkeit

Wie das Recht versucht, den Begriff einzufangen, zeigt ein neues Lehrbuch

Matthias Wiemers

„Nachhaltigkeit und Recht“ zeigt rechtliche Bezüge zur Nachhaltigkeit auf, kann aber noch kein eigenes Rechtsgebiet präsentieren. Autoren sind der Düsseldorfer Wettbewerbsrechtler Rupprecht Podszun und sein Schüler Tristan Rohner, derzeit Inhaber einer Juniorprofessur an der Bucerius Law School in Hamburg.

Der Band gliedert sich in insgesamt vier Kapitel:

Grundlagen und Systematik (§§ 1 bis 3), „Nachhaltigkeit durch Recht „(§§ 4 bis7), „Nachhaltigkeit durch Märkte“ (§§ 8 bis10) sowie „Veränderungen des Rechts“ (§§ 11 bis 14).

Dabei wird nach einer knappen Einführung die Nachhaltigkeit als Rechtsbegriff und die Systematik von Nachhaltigkeit und Recht dargestellt, worin auch die Nachhaltigkeit als neues Paradigma der Wirtschaftsordnung präsentiert wird. Das zweite Kapitel behandelt den Klimawandel und den mit dem BVerfG-Beschluss von Mai 2021 verbundenen intertemporalen Freiheitsschutz, die Kreislaufwirtschaft, Sorgfaltspflichten in der Lieferkette sowie das Thema Gleichberechtigung.

Nach einem kleinen Blick in das Gebiet der Umweltökonomie und marktwirtschaftliche Instrumente werden im dritten Kapitel vor allem „Corporate Governance“ und „Sustainable Finance“ diskutiert.

Kapitel 4 schließlich untersucht die Auswirkungen des (anerkannten) Nachhaltigkeitsprinzips auf das Rechtssystem insgesamt und zeigt auf, dass Recht selbst auch ein Nachhaltigkeitsfaktor sein kann- Auch die Grenzen der Nachhaltigkeit – etwa das Thema Greenwashing – werden hier benannt. Der Band schließt mit einer Zukunftsperspektive nachhaltiges Recht.

Nachdem das Nachhaltigkeitsprinzip in anderen Lehrbüchern – wie zuletzt im Lehrbuch von Meisterernst zum Lebensmittelrecht – bereits Spuren hinterlassen hat, haben es vorliegend zwei Autoren gewagt, das Thema einmal aus Sicht der Rechtswissenschaft systematisch anzugehen. Dies ist ihnen gelungen! Der Band lässt sich, ist man mit der Materie grundsätzlich vertraut, so zügig wie ein guter Roman lesen. Besser hätten es Podszun und Rohner nicht machen können. Wegen der breiten Bedeutung des Themas ist dem Werk eine Verbreitung über die Juristinnen und Juristen hinaus sehr zu wünschen.

Rupprecht Podszun/ Tristan Rohner, Nachhaltigkeit und Recht, München 2024, 352 S., 39,80 Euro ISBN 9783406794223