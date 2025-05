Alles über Corporate Litigation

Das Handbuch Gesellschaftliche Streitigkeiten in 4. Auflage

Ludwig Deist

An der Schnittstelle zwischen Gesellschafts- und Prozessrecht hat sich unter Federführung von Dr. Kim Lars Mehrbrey, seines Zeichens Rechtsanwalt und Solicitor (England& Wales), der sich seit vielen Jahren mit gesellschaftsrechtlichen Streitigkeiten in Gerichts- und Schiedsverfahren befasst, ein voluminöses Handbuch etabliert, das all das abeckt, was gemeinhin unter dem Schlagwort „Corporate Litigation“ läuft. Fünf Jahre nach der Vorauflage geht nun die mittlerweile 4. Auflage dieses Werkes an den Start und richtet sich einmal mehr vornehmlich an juristische Praktikerinnen und Praktiker in Sozietäten, Unternehmen und Justiz, die mit Streitfragen im Gesellschaftsrecht befasst sind, und verschafft ihnen einen problem- und damit praxisorientierten Zugang zu deren Lösungen. Das Handbuch behandelt die wichtigsten rechtlichen Konfliktbereiche aller praktisch relevanten Gesellschaftsformen und Unternehmensbeteiligungen übersichtlich geordnet nach dem Lebenszyklus der jeweiligen Gesellschaftsform. Das macht es zum effizienten Arbeitsmittel für die gerichtliche Tätigkeit in gesellschaftsrechtlichen Streitfragen wie auch für die Rechtsberatung von Unternehmen. Hervorzuheben ist, dass dieses Werk nicht nur gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten in AG, GmbH und Personenhandelsgesellschaften beleuchtet, sondern auch auf andere Gesellschaftsformen wie den Verein, die eingetragene Genossenschaft oder die englische Limited eingeht.

Neu in der 4. Auflage sind vor allem die Erweiterungen um die Themen ESG und gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten (egal was der Desperado im Weißen Haus davon halten mag) sowie um strafrechtliche Aspekte von gesellschaftsrechtlichen Streitigkeiten. Ferner erfolgte eine umfassende Einarbeitung der grundlegenden Reformen des Personengesellschaftsrechts (MoPeG) – unter Berücksichtigung der ersten Gerichtsentscheidungen dazu – und des Stiftungsrechts sowie aller weiteren einschlägigen Reformen. Schließlich konnte auch das Autorenteam noch einmal um weitere Spezialistinnen und Spezialisten aus Anwaltschaft und Unternehmen erweitert werden. Fazit: Das „Handbuch Gesellschaftliche Streitigkeiten“ bietet einschlägig profilierten Praktikerinnen und Praktikern einen signifikanten Mehrwert.

Kim Lars Mehrbrey

Handbuch Gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten

Carl Heymannns Verlag / Wolters Kluwer, 4. Auflage 2025

1.800 Seiten; 219,00 Euro

ISBN 978-3-452-30305-9