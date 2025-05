Geballte Kompetenz

Der Musielak/Voit-ZPO-Kommentar in 22. Auflage

Cornelia Knappe

Manchmal braucht es einen ZPO-Kommentar der Extraklasse. Wenn Thomas/Putzo, so gut er auch sein mag, nicht mehr weiter hilft und frau mit ihrem zivilprozessualen Latein am Ende ist, dann schlägt die Stunde der Großkommentare, in denen nichts, aber auch wirklich nichts ausgespart bleibt: Die ganze Bandbreite der einschlägigen Rechtsprechung, auch jener der Instanzgerichte, findet sich in ihnen ebenso wie praktische Ausführungen zur Berechnung der Gerichtskosten und der Anwaltsgebühren, eingehende Erläuterungen zum Zustellungsrecht, zur Zwangsvollstreckung, Verbraucherrechtedurchsetzung und natürlich Europäisches Zivilprozessrecht.

Zugegeben, es tummeln sich mehrere Hochkaräter dieser Art auf dem Markt. Doch lässt sich mit Bestimmtheit sagen: Wer zum Musielak/Voit greift, dürfte selten bis nie enttäuscht werden. Der „praxisnahe Großkommentar“ (Eigenwerbung des Verlags) hält, was er verspricht – und das ist eine Menge. Noch dazu erscheint er – was sich von Kommentierungen dieses Kalibers nur selten sagen lässt – schon seit Längerem in jährlicher Neuauflage. Auch in verfahrenen Situationen und schwierigen zivilprozessualen Fragen wartet dieses Werk mit praxistauglichen Lösungen auf.

Die Neuauflage bringt den Kommentar auf den Rechtsstand 1.1.2025, kommentiert aber auch schon die ab April 2025 neu gefassten §§ 606 bis 614 ZPO und berücksichtigt die jüngste Rechtsprechung aller Instanzen. Fazit: Mit Musielak/Voit im Gepäck muss frau keinen Zivilprozess fürchten.

Musielak / Voit

Zivilprozessordnung mit Gerichtsverfassungsgesetz (Kommentar)

Vahlen Verlag, 22. Auflage 2025

3213 Seiten; 185 Euro

ISBN: 978-3-8006-7550-0