Für verfahrene Situationen

Das Praktikerhandbuch „Rechtsschutz in Steuer- und Steuerstrafrecht“ von Bilsdorfer/Morsch/Schwarz in Erstauflage

Rainer Stumpf

Selbst viele „Profis“, also Rechtsanwälte und Steuerberater, die mit dem materiellen Steuerrecht gut vertraut sind, empfinden verfahrensrechtliche Fragen im Zusammenhang mit steuerlichem Rechtsschutz als Herausforderung, heißt es im Vorwort des neu konzipierten Praktikerhandbuchs „Rechtsschutz in Steuer- und Steuerstrafrecht“, das im Berliner Erich Schmidt Verlag erschienen ist. Dieses Werk schafft nun Abhilfe und befasst sich ausführlich mit sämtlichen Aspekten des Rechtsschutzes in Steuersachen. Es ist unterteilt in vier Abschnitte, deren erster sich dem Einspruchsverfahren widmet. Der zweite, deutlich knappere, Teil behandelt Einstweiligen Rechtsschutz und Vollstreckungsschutz. Der bei weitem umfangreichste dritte Teil beschäftigt sich sodann mit dem Gerichtlichen Verfahren (Finanzgericht und Bundesfinanzhof). Und schließlich nimmt der abschließende vierte Teil das Steuerstrafverfahren unter die Lupe.

Aus Praktikersicht bietet dieses Handbuch eine gelungene Navigation durch die Untiefen des steuerlichen Verfahrensrechts und sorgt insbesondere für die nötige Orientierung im Einspruchsverfahren bei der Finanzbehörde sowie in Verfahren vor den Finanzgerichten. Und wohlgemerkt: Nicht selten führen höhere Steuerfestsetzungen aufgrunf von Kontrollmitteilungen , Betriebsprüfungen oder Ermittlungen der Steuerfahndung auch zur Einleitung eines Steuerstrafverfahrens. Mit diesem Handbuch im Gepäck ist man dafür bestens gewappnet.

Bilsdorfer / Morsch / Schwarz

Rechtsschutz im Steuer- und Steuerstrafrecht. Praktikerhandbuch

Erich Schmidt Verlag, 1. Auflage 2025

676 Seiten; 109,00 Euro

ISBN: 978-3-503-23651-0