Alles rund um die KI

Das Handbuch „Künstliche Intelligenz“ von Chibanguza/Kuß in 2. Auflage

Florian Wörtz

Das Nomos Handbuch Künstliche Intelligenz ist ein großes und umfangreiches Handbuch, das auf dem Stand der KI-Verordnung die Materie verständlich und praxisnah erläutert. Das Werk handelt die Materie in zwei Teilen ab. Der erste Teil betrifft die Grundlagen – beginnend mit ethischen, politischen und psychologischen Grundlagen hin zu rechtlichen Grundsatzfragen. Der zweite Teil betrifft eine Branchendarstellung. Hier werden insgesamt neun Branchen aus allen relevanten Wirtschaftsbereichen und die Implikationen der künstlichen Intelligenz dargestellt. Der Nutzer findet hier neben dem notwendigen technischen und wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrundwissen eine umfangreiche rechtliche Darstellung.

Fazit: Das KI-Handbuch ist eine äußerst umfangreiche Abhandlung zum Thema Zukunft der Lebenswelten durch Digitalisierung und Künstliche Intelligenz. Es setzt Maßstäbe und empfiehlt sich für jeden Nutzer, der seine Kenntnisse weiter vertiefen möchte.

Chibanguza, Kuuya J. / Kuß, Christian / Steege, Hans (Herausgeber): Künstliche Intelligenz – Recht und Praxis automatisierter und autonomer Systeme, Generative KI, Handbuch, 2. Auflage. 2026, Nomos. ISBN 978-3-7560-0828-5, 1635 Seiten, 169,- €