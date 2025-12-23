Blick in die Glaskugel

„Die Zukunft der Rechtsberatung“ von Halft/Steinbrecher in Erstauflage

Florian Wörtz

Wie wird sich der Rechtsmarkt in der Zukunft verändern, welche Faktoren haben welche Einflüsse? Die beiden Autoren wagen einen Blick in die Glaskugel und zeichnen eine Zukunftsperspektive der Digitalisierung, KI oder Legal Tech. Interessant ist die Differenzierung nach Kanzleigröße und der jeweiligen unterschiedlichen Auswirkungen der gleichen Einflussfaktoren. Die Autoren mögen bei ihren Gedankenexperimenten nicht immer richtig liegen, interessant sind ihre Ansätze jedoch allemal.

Auf insgesamt 389 Seiten, unterteilt in 5 Kapiteln, legen die beiden Autoren ihre Überlegungen dar. Ein vergleichsweises Werk gibt es auf dem Buchmarkt bislang nicht.

Fazit: Für jeden Beteiligten ist das Buch eine Einladung zum Schmökern und der schrittweisen Beschäftigung mit dem Thema Veränderungen, gerade wenn man sich überlegt seine eigene Kanzlei, seine Verwaltungseinheit oder Unternehmen zukunftssicher aufzustellen. Es ist eine lohnende Lektüre und regt zum weiteren Nachdenken an.

Halft, Daniel / Steinbrecher, Akexander: Die Zukunft der Rechtsberatung – Wie Innovation, Digitalisierung und künstliche Intelligenz den Rechtsmarkt revolutionieren; 1. Auflage 2025; 389 Seiten, Verlag C.H.BECK (In Gemeinschaft mit DIKE Verlag, Zürich, Manz/Wien und Vahlen/München), ISBN 978-3-406-80355-0, 119,- €