Erste Hilfe

Das „Formularbuch Medizinrecht“ von Prütting in 4. Auflage

Eugenie Koslowski

Das Medizinrecht ist eine besonders unübersichtliche Materie, das ist schon wahr. Umso größer ist die Erleichterung bei der Einarbeitung in dieses hochkomplexe Rechtsgebiet, wenn hierbei auf ein bewährtes Formularbuch wie den „Prütting“ zurückgegriffen werden kann, das jüngst in 4. Neuauflage erschienen ist. Herausgeber Prof. Dr. Jens Prütting, seines Zeichens Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Medizin- und Gesundheitsrecht an der Bucerius Law School und Partner der Kanzlei „medlegal“ in Hamburg, macht in seinem Vorwort auch gar keinen Hehl daraus, dass es vermessen wäre, sämtliche Bereiche des Medizin- und Gesundheitsrechts mit einem einzigen Formularbuch abdecken zu wollen, „weil sich die rechtlichen Varianten und Ansprüche in den einzelnen Rechtsgebieten immer wieder verändern, ausweiten und neue Facetten der Zusammenarbeit, des Umgangs mit Behörden, mit Organisationen, Institutionen und politischen Gremien entstehen“. Es könne daher nur um eine gezielte Auswahl gehen und darum, „sowohl für Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger als auch für Spezialistinnen und Spezialisten geeignete Vorschläge zu erarbeiten“. Dieses hanseatische Understatement hat dem Buch wieder einmal sehr gutgetan, denn neben Grundformularen sind in ihm qualifizierte Darstellungen, Kommentierungen und Vorschläge für komplizierte Individualverträge, Anträge und Entscheidungen enthalten. Die kommentierenden Ausführungen wollen insoweit Problembewusstsein schaffen und Anregungen geben. Sie richten sich hierbei sowohl an Berufsteinsteigerinnen als auch an Spezialisten und sollen den Nutzern im Kontext der Erläuterungen auch die Hintergründe bestimmter rechtlicher und tatsächlicher Vorgehensweisen verdeutlichen.

Die inhaltlichen Schwerpunkte des Werkes reichen von A wie Apothekenrecht, Approbationsrecht, Arzneimittelrecht und Arzthaftung bis zu V wie Vertragsarztrecht. Neu in der 4. Auflage sind vor allem die Vertiefung der in der zweiten Auflage neu aufgenommenen Kapitel zu den Bereichen Gesundheitsdatenschutzrecht, Infektionsschutzrecht, Insolvenzrecht, Vertragsarztrecht und Medizinstrafrecht, die Aktualisierung und nochmalige Erweiterung der bestehenden Formulare, die Einarbeitung der aktuellen ober- und höchstrichterlichen Rechtsprechung mit aktuellen Praktikertipps sowie Erfassung der jüngsten Gesetzesnovellen, insb. im Bereich des SGB V sowie schließlich die Erweiterung des hochspezialisierten Autorenteams. Fazit: Das Prütting-Formularbuch fürs Medizinrecht leistet nicht nur Spezialisten, sondern auch Berufseinsteigerinnen ausgezeichnete Dienste.

Jens Prütting (Hrsg.)

Formularbuch Medizinrecht

Luchterhand Verlag / Wolters Kluwer, 4. Auflage 2025

890 Seiten; 159,00 Euro

ISBN: 978-3-472-09851-5