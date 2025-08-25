Wie man es (nicht) macht

Das Handbuch „Vertragsgestaltung“ von Holthausen/Kurschat in 2. Auflage

Rüdiger Rath

Vertragsgestaltung ist eine Kunst, von der wohl die meisten Praktiker in ihrer Juristenausbildung eher weniger erlernt haben dürften. Man braucht dafürf neben gewissen Grundkenntnissen vor allem viel Erfahrung – und ein gutes einschlägiges Handbuch. Besonders auf das gehobene Unternehmenssegment zugeschnitten ist hier das vor kurzem in 2. Auflage erschienene Werk „Vertragsgestaltung“ aus dem Hause C.H. Beck, das von den Herausgebern RA Dr. Joachim Holthausen (Köln) und RA Rainer Kurschat (Köln) betreut worden ist. Neben ihnen haben noch zahlreiche weitere Autoren aus Anwaltschaft und Praxis des Arbeitsrechts aus Firmen und Verbänden mitgewirkt. Herausgekommen ist ein stark fokussiertes Werk, das die Grundlagen zur Verhandlung und Gestaltung von Organverträgen mit Geschäftsführern, Vorständen und Aufsichtsräten bis hin zu Kooperationsvereinbarungen und Geheimhaltungsverträgen erläutert. Es erklärt ferner die Grundlagen der Arbeit des Aufsichtsrats in Personalangelegenheiten und hilft Praktikern, sowohl neue Verträge zu entwickeln als auch bestehende Verträge kritisch auf ihre Wirksamkeit zu prüfen.

Besonders hervorzuheben ist, dass das Buch nicht nur vollständige Muster gängiger Verträge und Regelungen enthält, dazu alphabetisch sortierte Stichwörter mit Klauselvorschlähen nebst ausführlichen Analysen, sondern auch ausdrücklich nicht empfehlenswerte Klauseln vorstellt – also gewissermaßen als warnende Beispiele, wie man es nicht machen sollte. Hinzu kommen noch wertvolle Hinweise zur Verhandlungstaktik.

Die Neuauflage enthält zahlreiche neu eingearbeitete Themen wie Amtsniederlegung, Cashback-Klauseln, Erledigungsklausel/Generalbereinigung, Stay on Bord (Anspruch auf Mandatspause) sowie Vorstandsvergütungssystem/Selbstbindung des Aufsichtsrats. Kurzum, der Holthausen/Kurschat kann sich als mitunter entscheidende Hilfe auf dem Weg zur perfekten Vertragsgestaltung erweisen. Und er enthält einen Freischaltcode zum Download der Vertragsmuster in Dateiform (ohne Anmerkungen).

Holthausen / Kurschat

Vertragsgestaltung. Geschäftsführer, Vorstände, Aufsichtsräte

Verlag C.H. Beck, 2. Auflage 2025

1.035 Seiten; 199,00 Euro

ISBN: 978-3-406-79805-4