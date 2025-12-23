Anders gut

Der Anders/Gehle-ZPO-Kommentar in 84. Auflage

Eugenie Koslowski

Wer das zweite juristische Staatsexamen noch in frischer Erinnerung hat, kennt natürlich „den Anders/Gehle“, jenes legendäre Werk über das „Assessorexamen im Zivilrecht“, an dem bei der Examensvorbereitung kaum jemand vorbeikommt. Doch hat sich das altgediente Autorenduo Dr. Monika Anders und Dr. Burkhard Gehle seit drei Jahren noch eines zweiten juristischen Standardwerks angenommen, indem es nun auch den vormaligen Baumbach/Lauterbach-Großkommentar zur ZPO namensgebend betreut. Als sich der Beck-Verlag damals – nach jahrelangen Querelen – endlich dazu durchgerungen hatte, alle historisch belasteten Gesetzes-Kommentatoren unter den Namensgebern durch unbescholtene Kollegen zu ersetzen, sprangen Anders und Gehle in die Bresche.

So ist es also dazu gekommen, dass mit Anders/Gehle, wenn von diesem die Rede ist, mittlerweile auch immer öfter der nun schon in 83. Auflage erschienene ZPO-Großkommentar in einem Band gemeint ist. Dessen jährliche Erscheinungsweise und dadurch immer ertklassige Aktualität sorgt somit selbst bei Praxisproblemen, bei denen der Putzo ausnahmsweise mal an seine Grenzen kommt, für exzellente Expertise. „Fundiert aus Richterhand“ ist der neue Slogan des Verlags hierzu. Die einheitliche Systematik und die zahlreichen ABC-Stichwortreihen führen jeweils rasch zur gesuchten Auskunft. Das Werk stellt auch schwierige Fragen gut verständlich dar und liefert gründliche Stellungnahmen zu allen aktuellen Streitfragen des Verfahrensalltags.

In die Neuauflage sind neben der aktuellen Rechtsprechung und Literatur auch alle Änderungsgesetze, die bis September 2025 verkündet wurden, eingearbeitet. Auf aktuelle Gesetzesvorhaben wie z.B. die geplante Änderung des Zuständigkeitswerts wird ausführlich hingewiesen. Fazit: Anders/Gehle ist mittlerweile auch als „Allrounder zur ZPO“ fest etabliert.

Anders / Gehle

Zivilprozessordnung (Kommentar)

Verlag C.H. Beck, 84. Auflage 2026

3.422 Seiten; 189,00 Euro

ISBN: 978-3-406-83296-3