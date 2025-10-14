Das abstinente Prozent

Geheime Aufzeichnungen eines Volljuristen

Liebes Tagebuch,

manchmal werden ja in dieser anonymen oder vielmehr pseudonymen Kolumne auch durchaus heikle Themen angesprochen. Vor kurzem haben Wissenschaftler von der Universität Amsterdam und vom Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik das Sexualverhalten der Bewohnerinnen und Bewohner unseres Kontinents untersucht und dabei herausgefunden, dass ziemlich genau ein Prozent der erwachsenen Bevölkerung in mittleren bis höheren Lebensjahren noch niemals in seinem bisherigen Leben Geschlechtsverkehr hatte. Die Frauen und die Männer in der untersuchten repräsentativen Stichprobe soll dieser Befund gleichermaßen betreffen, d.h. es gibt sozusagen ähnlich viele (oder sollte man sagen: ähnlich wenige?) Jungfrauen in mittlerem und höherem Alter wie es auch Jungmänner gibt. Ob deren fortwährende sexuelle Abstinenz, wenn man von etwaigen autosexuellen Aktivitäten absieht, freiwillig oder unfreiwillig zustande gekommen ist, wurde nicht ermittelt. Aber das ist wohl auch eh einerlei, denn wer würde es schon zugeben, wenn die eigene Enthaltsamkeit womöglich nicht ganz freiwillig wäre?

Interessant ist aber, mit welchen sonstigen Persönlichkeitsmerkmalen, Eigenschaften und Verhaltensweisen die jahrzehntelange Jungfräulichkeit bzw. Jungmännlichkeit laut dieser Untersuchung korreliert. Die Betreffenden trinken wenig bis gar keinen Alkohol, sind fast alle Nichtraucher und nehmen keine Drogen, haben ein überdurchschnittliches Einkommen, sind überdurchschnittlich gebildet und intelligent, aber eher schüchtern und zurückhaltend im zwischenmenschlichen Umgang, sind häufig ängstlich und nervös und physisch eher etwas schwächer und haben zumeist schon in ihrer Jugend eine Brille getragen. Und sie haben einen außergewöhnlich schwachen Händedruck. Wie soll ich es sagen? Einen laschen Händedruck habe ich definitiv nicht. Aber ansonsten beschleicht mich der Verdacht, dass wenn meine heutige Frau vor ziemlich genau drei Jahrzehnten nicht so zielstrebig agiert hätte, mir so etwas eventuell auch hätte passieren können.

Dein Johannes